Niedziela Palmowa 2025. Kiedy wypada? Zostało niewiele czasu!

Spis treści

Niedziela Palmowa 2025. Kiedy wypada?

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, lecz - jak wiadomo - data tego święta jest ruchoma i przypada na pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Właśnie z tego powodu święto to może być obchodzone pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia. W 2025 roku Wielkanoc będziemy świętować dokładnie 20 kwietnia, co oznacza, że wszystkie poprzedzające ją wydarzenia, takie jak Środa Popielcowa i Niedziela Palmowa, wypadną w późniejszym terminie.

Niedziela Palmowa 2025. Kiedy jest święcenie palm?

W 2025 roku Niedzielę Palmową będziemy obchodzić 13 kwietnia, czyli dokładnie tydzień przed Wielkanocą. Niedziela Palmowa, otwierająca Wielki Tydzień i zamykająca Wielki Post, to dzień, w którym wierni przynoszą do kościołów własnoręcznie wykonane lub zakupione w sklepach palmy, aby je poświęcić. Co ciekawe, tradycja przypisuje im moc ochrony przed nieszczęściami.

Co upamiętnia Niedziela Palmowa?

Niedziela Palmowa to dzień znany także jako Niedziela Męki Pańskiej, który upamiętnia wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy, mający miejsce kilka dni przed jego męką, a następnie zmartwychwstaniem. Podczas wizyty Jezusa w Jerozolimie ludzie witali go gałązkami palmowymi, które były symbolem zwycięstwa i radości.

