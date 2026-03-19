Niebezpiecznie na drogach przy lasach. Rusza specjalna akcja w woj. lubelskim

Przeszukiwanie lasów w gminie Milanów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Parczewie poinformowało o zaplanowanej akcji przeszukiwania terenów leśnych. Działania odbędą się w dniach 19–20 marca 2026 roku na terenie powiatu parczewskiego, w gminie Milanów.

Celem akcji jest odnalezienie padłych dzików w ramach walki z Afrykańskim Pomorem Świń (ASF). To groźna choroba wirusowa, która stanowi poważne zagrożenie dla hodowli trzody chlewnej i wymaga szybkiego reagowania służb.

Działania związane z ASF

Przeszukiwanie lasów to jeden z elementów przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa. Znajdowanie i usuwanie padłych zwierząt ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia ognisk choroby

Akcje tego typu są prowadzone cyklicznie na terenach, gdzie istnieje ryzyko występowania ASF. W działania zaangażowane są odpowiednie służby i instytucje odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe oraz bezpieczeństwo sanitarne.

Apel do kierowców: zachowajcie szczególną ostrożność

W związku z prowadzonymi działaniami urzędnicy zwracają się z ważnym apelem do kierowców. W rejonie lasów może dojść do zwiększonej aktywności zwierząt, co oznacza większe ryzyko ich nagłego wtargnięcia na jezdnię.

- Apelujemy do kierowców poruszających się po drogach w rejonie obszarów leśnych o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze – informuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Parczewie.

Służby dziękują mieszkańcom i kierowcom za zrozumienie oraz współpracę, podkreślając, że działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa i ograniczenie zagrożeń związanych z ASF.

Pożar Nowy Kościół

