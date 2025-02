Nie żyje 9-letnia dziewczynka. Tragedia w szkole

Do tej tragedii doszło w środę (26.02) około godziny 11 w jednej z niepublicznych szkół w Chełmie. 9-letnia dziewczynka w trakcje zajęć zaczęła dławić się cukierkiem. - Dziecko najprawdopodobniej wzięło do buzi cukierek, którym się zakrztusiło i zaczęło się dławić. Na miejscu był obecny personel szkoły, który próbował ją reanimować. Następnie przyjechało pogotowie. Dziewczynka została zabrana do szpitala, niestety jej życia nie udało się uratować - powiedziała "Kurierowi Lubelskiemu" nadkomisarz Ewa Czyż z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Czytaj też: Tragedia! 2-latek nie żyje. Rodzice wrócili do domu bez synka

Szczegółowe okoliczności tej tragedii ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. Ciało dziewczynki zabezpieczono do sekcji zwłok, która pomoże ustalić dokładną przyczynę śmierci.

Suwałki. Strażacy uratowali niemowlę, które miało problemy z oddychaniem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.