Nie stawiał oporu. Służby zatrzymały mężczyznę podejrzanego o egzekucję Rosjanina. Szczegóły akcji w Piastowie

Policja zatrzymała osobę podejrzewaną o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej.

Do zatrzymania doszło w czwartek rano.

W działania zaangażowani byli policjanci i funkcjonariusze ABW.

Zatrzymany posługiwał się gruzińskim paszportem.

Śledczy wiążą go ze zorganizowaną przestępczością.

Mężczyzna jest typowany także do innych przestępstw z przeszłości.

Do zabójstwa doszło w poniedziałek przed 10-tą na chodniku przy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. - Do ofiary podszedł dotychczas nieustalony mężczyzna, który oddał do niego trzy strzały, a następnie jeszcze dwa do leżącego mężczyzny - informował prok. Marcin Kozak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej. Jak ustaliliśmy zabójca zrobił to z tzw. przyłożenia, przytykając lufę pistoletu kalibru 9 milimetrów do głowy leżącego na brzuchu na trawniku Rosjanina.

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Niedługo potem policjanci zatrzymali dwóch Białorusinów i obywatela Włoch, byli przesłuchiwani, nie usłyszeli jednak zarzutów. W KWP w Lublinie zaczęła działać specgrupa do odnalezienia sprawcy zabójstwa, swoje działania prowadziła także ABW. Robert K. mieszkający od 2021 roku w Polsce swoją działalnością artystyczną na pewno napsuł krwi gospodarzowi Kremla. - Po wojnie Kadyrow osobiście zgwałci cię na rozkaz Putina. Ciebie znaleźć, to sześciosekundowa operacja (termin rosyjski określający błyskawiczną akcję, np. antyterrorystów - przyp. red). Także tak, szykuj się - napisał mu ktoś na Telegramie na kilka godzin przed śmiercią.

- Mamy do czynienia z osobą, która jest powiązana z szeroko zorganizowaną przestępczością, która mogła, tu trwają jeszcze intensywne ustalenia śledczych, uczestniczyć także w przestępstwach w roku 2022 – powiedział podczas konferencji szef MSWiA Marcin Kierwiński

Polskie służby wiedziały o pogróżkach, proponowały nawet Rosjaninowi ochronę, której nie chciał. Zabójca został zatrzymany w Piastowie pod Warszawą w hostelu pracowniczym. W tym samym budynki mieści się również restauracja gruzińska. Miał przy sobie gruziński paszport, najpewniej fałszywy. Nie stawiał oporu, zresztą nie miał na to żadnych szans, gdyż akcja policyjnych "ateciaków" z Lublina wspieranych przez ABW przebiegła koronkowo. Z informacji przekazanych przez rzecznika KWP w Lublinie wynika, że do tej pory nie zabezpieczono broni, z której padły śmiertelne strzały.

W Białej Podlaskiej, w której doszło do zbrodni, mieszkańcy odetchnęli z ulgą. - Jest bezpieczniej. Teraz wiemy, że schwytany już swobodnie możemy wychodzić. Byłam w szoku, bo nic takiego się nie wydarzyło na tym osiedlu. Tym bardziej tego pana spotykałam na spacerze z psem, bo też mam psa - powiedziała "Radiu Eska" mieszkanka Białej Podlaskiej. "Myślę, że to wszystko wróci do normy. Musi wrócić" - dodaje inna kobieta.

To była egzekucja - służby nie mają wątpliwości