Nie będzie zmiany czasu? Politycy nie chcą już przestawiać zegarków

Anastazja Lisowska
2026-02-06 5:58

Czy to koniec corocznego przestawiania zegarków? Coraz więcej polityków deklaruje, że zmiana czasu nie ma dziś uzasadnienia i powinna odejść do przeszłości. Temat wraca do debaty publicznej, a zwolennicy likwidacji sezonowego czasu przekonują, że stabilny rytm dobowy byłby korzystniejszy dla obywateli i gospodarki. Kiedy ostatni raz zmienimy czas?

Zmiana czasu 2026. Czy w tym roku zmieniamy czas na letni?

Autor: Freepik.com

Skąd się wzięło przestawianie czasu?

Zmiana czasu polega na sezonowym przestawianiu zegarków - wiosną o godzinę do przodu, a jesienią o godzinę do tyłu. Wprowadzono ją z myślą o lepszym wykorzystaniu światła dziennego, głównie w celu oszczędzania energii oraz zwiększenia efektywności pracy. Przez lata argumentowano, że dłuższe jasne popołudnia sprzyjają aktywności i bezpieczeństwu, jednak wraz ze zmianami stylu życia i rozwojem technologii sens takiego rozwiązania jest coraz częściej kwestionowany.

Kiedy będzie koniec przestawiania czasu w Polsce?

Na razie nie ma ustalonej daty, kiedy w Polsce formalnie zakończy się przestawianie zegarków - zmiany czasu obowiązują nadal zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Obecne zasady przewidują, że dwukrotne zmiany czasu będą obowiązywać przynajmniej do końca 2026 roku, dopóki państwa UE nie wypracują wspólnego stanowiska i nie zostaną zmienione unijne regulacje, zegarki będą nadal przestawiane dwa razy w roku. Co ciekawe, co do sensowności zmiany czasu wypowiadali się politycy, w tym m.in. unijny komisarz ds. transportu Apostolos Dzidzikostas, który w czerwcu 2025 roku zadeklarował: 

Nadszedł czas, by Europa zakończyła te dwa coroczne przesunięcia zegarków

Dodatkowo w 2025 roku Polskie Stronnictwo Ludowe - Trzecia Droga złożyło w Sejmie projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie czasu letniego środkowoeuropejskiego. 

Dwukrotna zmiana czasu w roku nie ma dziś uzasadnienia ani społecznego, ani ekonomicznego. To anachronizm, który szkodzi zdrowiu i gospodarce - wskazują autorzy projektu, cytuje portal forsal.pl.

Kiedy zmiana czasu w 2026?

Pierwsza zmiana czasu w 2026 roku nastąpi w nocy z 28 na 29 marca 2026 roku. Właśnie wtedy przestawimy zegarki z godziny 2:00 na 3:00. Jeśli chodzi natomiast o kolejną zmianę - powrót do czasu zimowego - według dotychczasowych zasad nastąpi ona w nocy z 25 na 26 października 2026 roku (przesunięcie zegarów z 3:00 na 2:00).

