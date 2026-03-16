Najlepsze restauracje wegetariańskie w Lublinie - TOP 10 lubelskich restauracji wegetariańskich

Najlepsze restauracje wege Lublin - LISTA
Poszukując miejsca, które zaspokoi apetyt na dania roślinne, wielu stawia na kuchnię wegetariańską. Niezależnie od tego, czy kierują nami kwestie zdrowotne, etyczne, środowiskowe, czy po prostu chęć spróbowania nowych smaków, poszukiwanie najlepszej restauracji wegetariańskiej w Lublinie może być fascynującą przygodą. Lokale tego typu oferują szeroki wachlarz dań, od lekkich lunche po sycące obiady, a także możliwość odkrywania różnorodnych kuchni świata w roślinnym wydaniu. Przygotowaliśmy zestawienie miejsc, które wyróżniają się jakością, obsługą i unikalną atmosferą, stanowiąc idealny wybór na każdą okazję, od szybkiego posiłku po dłuższą kolację z bliskimi.
- Restauracja Zielony Talerzyk Lublin
- Adres: Królewska 3, 20-109 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Niepozorna perełka w bramie :) Wnętrze wizualnie przytulne, z wygodnymi krzesłami i urokliwymi lampami wykonanymi z talerzy od perkusji. Personalny smaczek w postaci gazety o restauracji, w której można przeczytać o koncepcie i jego historii. Jedzie domowe, pyszne, delikatne, podane z miłością na talerzu. Przemiła, ludzka obsługa z uśmiechem znająca kartę i umiejąca doradzić. Gorąco polecam !"
- Mandragora żydowska restauracja
- Adres: Rynek 10, 20-112 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Przenosimy się w ciekawe miejsce. Z pozoru restauracja na rynku nie wyróżnia się specjalnie niczym pośród innych na rynku. Ale kiedy wjedziemy do wnętrza możemy się cofnąć w czasie - dosłownie. Jak kiedyś ubierali się kelnerzy i kelnerki jak wyglądały wnętrza i przede wszystkim jak smakowały potrawy kuchni żydowskiej. Od początku prowadzi nas przez ten świat przeurocza i sympatyczna kelnerka . Wprowadza nas w świat potraw które wyróżniają się na tle innych lokalnych. Opowiada z zamiłowaniem którąpotrawę wybrać, jak smakuje, czym się wyróżnia i co symbolizuje, bardzo dobrze obeznana z kartą menu. Dlatego kosztujemy czulent i wątróbkę. Potrawy te naprawdę są esencjonalne, dobrze doprawione, mięso idealnie się rozpada pod zębami, wątróbka idealnie wypieczona a na koniec placki ziemniaczane ręcznie tarte i zapiekane. Potrawy nie wyglądają na duże, ale uwierzcie mi są naprawdę sycące - samym zapachem można pojeść. Oryginalna kuchnia w niecodziennym wydaniu. Ogromne podziękowania dla przecudnej i przemiłej Pani Diany :) bez której, pewnie nie skosztowalibyśmy tych smakowitych dań i nie poczuli klimatu tej restauracji. Odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku"
- Soczysta Strawa - Bar Vege
- Adres: Zesłańców Sybiru 4, 20-008 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Super domowe jedzonko w dobrej cenie, dużo wegańskich opcji, miła obsługa, w lokalu cicho i spokojnie :) Do tego dobrze zaopatrzony sklepik ze zdrową żywnością. Bardzo blisko starówki, będę wpadać za każdym razem jak będę w Lublinie, polecanko!"
- Małe Indie
- Adres: Rybna 2, 20-114 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Wczoraj bylismy w ramach festiwalu Restaurant Week. Cudne smakowe przeżycie. Gorąco polecamy. Chętnie zaplanujemy powrót do tych smaków poza festiwalem Ponizej menu festiwalowe Bread Pakora stuffed Paneer. Tradycyjna indyjska przekąska z chleba panierowanego w cieście z mąki z ciecierzycy smażona w głębokim tłuszczu. Wewnątrz nadzienie z dobrze doprawionych ziemniaków i sera panter. Podawana ze słodko-ostrą sałatką z ciecierzycy, pomidorów i miętowym sosem. Danie główne Veg Haryali Mixed Vegetable & ryż Basmati. Sezonowe warzywa duszone w szpinakowym sosie curry ze świeżym imbirem. Podawane z ryżem basmati. Deser Kheer with gulab jamun. Pudding ryżowo-mleczny, z cukrem trzcinowym i mieszanką aromatycznych przypraw: kardamonem, szafranem, wodą różaną. Podawany z tradycyjnym indyjskim pączkiem moczonym w syropie cukrowym. Menu B Przystawka PREZENT! Dla pierwszych Foodies klasyczna Pepsi Twist 0,33 na wynos na koniec rezerwacji. Spiesz się, liczba ograniczona! (do wyczerpania zapasów, dostępność puszek zależna od terminu wizyty w restauracji) Vegetable Paneer Cutlet. Kotleciki warzywno-serowe, doprawione indyjską mieszanką przypraw, smażone w głębokim tłuszczu. Podawane z sosem z tamaryndowca i miętowym sosem jogurtowym. Danie główne Paneer Kohlapuri & pieczywo Onion Kulcha. Kuchnia Kolhapuri słynie z pikantnych, ostrych i wyrazistych smaków. Paneer Kohlapuri to domowej roboty wiejski ser indyjski podawany w sosie z orzechów nerkowca, cebuli, pasty imbirowej i pomidorów. Danie podawane jest z pieczywem cebulowym Kulcha pieczonym w piecu tandoor. Deser Rose chocolate coconut burfi. Warstwowe ciasteczko kokosowo-mleczne, to połączenie różanego, czekoladowego i śmietankowego smaku. Podawane z kruszonymi pistacjami i syropem różanym."
- Restauracja Uwędzona Inaczej
- Adres: Restauracja Uwędzona Inaczej, Krakowskie Przedmieście 24/2, 20-002 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Gdyby nie opinie to po wyglądzie i słabym oznaczeniu restauracji (trochę się naszukaliśmy!) zawróciłabym ! Na szczęście zostaliśmy i nie żałujemy jedzenie petarda ! Zarówno dania mięsne jak i pstrąg! Wszystko świeże rozpływa się w ustach. Porcję duże ! Braliśmy na wynos bo nie do przejedzenia. Dodatkowo pięknie podane na talerzu. Polecam szczególnie przyjezdnym i turystom spróbować coś ekstra ! Można chwilę odetchnąć od zgiełku Krakowskiego Przedmieścia w sezonie turystycznym"
- Pelier Bistro
- Adres: Krakowskie Przedmieście, Deptak 10, 20-400 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "W Pelier Bistro mieliśmy okazję jeść już kilka razy przy okazji wizyty w Lublinie. Lokal serwuje świetne bajgle oraz inne opcje do wyboru. Obsługa jest przyjazna i profesjonalna. Fajny lokal na śniadanie/lunch w centrum miasta. Zdecydowanie polecam zajrzeć i spróbować. My na pewno jeszcze wrócimy nie raz."
- Perłowa Pijalnia Piwa
- Adres: Bernardyńska 15A, 20-950 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Wróciliśmy do Lublina po trzech latach. Pijalnia piwa Perła jest obowiązkowym punktem na mapie Lublina do odwiedzenia. Co do piwa się nie wypowiadam bo są mądrzejsi w tym temacie ale jedzenie jest sztos. Zamówiliśmy tatara na przystawkę - to jest odlot, ta śliwka w środku, gorczyca i to mięso! Na główne danie wzięliśmy kopytka z grzybami i hotdogi. Polecam hotdogi szczególnie, dwie różne kompozycje, jedna ostrzejsza, druga bardziej kwaśna. Będziemy następnym razem i na pewno zajrzymy."
- Pyzata Chata
- Adres: Okopowa 5, 20-022 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Najlepsza restauracja, w jakiej do tej pory byliśmy. Byliśmy w sobotę o 18:30. Był bardzo duży ruch, ale nie czekaliśmy na stolik (osoby, które przyszły po nas, stały już w długiej kolejce). Zaraz po zamówieniu miłe zaskoczenie – dostaliśmy darmowe "czekadełko": pół bochenka chleba, smalec i serek kanapkowy. Wszystko bardzo smaczne. Na dania czekaliśmy około 20 minut. Zamówiliśmy: * Placek ziemniaczany z gulaszem wieprzowym, surówkami i kwaśną śmietaną (40,90 zł) – porcja tak duża, że ledwo zjadłem. Mięso delikatne, dużo sosu i pyszne, bardzo kwaśne ogórki. * Burger farmera (38,90 zł) – ogromny i bardzo smaczny. Duży kotlet wołowy i świetne krążki cebulowe. Jedzenie przepyszne, a kelnerki bardzo miłe. W lokalu panuje domowa atmosfera, a wystrój dobrze pasuje do tego klimatu. Duży plus za kody QR na stolikach – po zeskanowaniu można sprawdzić menu, wezwać kelnerkę albo zapłacić. Super innowacja. Na sam koniec, przy płaceniu, kolejne miłe zaskoczenie: dostaliśmy "rozchodniaczki" w postaci bardzo dobrej nalewki wiśniowej. Zdecydowanie polecam."
- Kulinarny KADR
- Adres: Rektora Henryka Raabego 2, 20-400 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Pyszna domowa kuchnia. Dziś zamówiłem naleśniki z serem. Dobrze, że byłem na czczo, bo inaczej ta porcja by mnie pokonała. Dużo dodatków, składniki wysokiej jakości i ten dżem gruszkowy(!). Super miejsce!"
- Koper Włoski u Braci Mazur
- Adres: Nadbystrzycka 25, 20-618 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "„Rewelacja! Wpadłem zachęcony poleceniem kolegi i nie zawiodłem się. Żeberka – po prostu poezja smaku, zjadłem wszystko do ostatniej kostki. Są tak syte, że aż mi się smutno zrobiło, bo chciałem spróbować czegoś więcej z karty, ale już nic się nie zmieściło! Obsługa bardzo spoko, dziewczyny uśmiechnięte i uwijają się błyskawicznie (czekałem może z 15 minut). Do tego herbata z dodatkami – petarda, dawno tak dobrej nie piłem. Lokal z zewnątrz może niepozorny, ale w środku ok klimat. Jedyny minus to bardzo mały parking (miejsce może na 4 auta), ale dla tego jedzenia warto pokombinować. Na pewno tu wrócę!”"