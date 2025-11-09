Czy Lubelszczyzna to dobre miejsce do życia?

Choć Lubelszczyzna zachwyca przyrodą, spokojem i tradycją, to pod względem jakości życia mieszkańców wciąż ma przed sobą sporo wyzwań. Potwierdza to najnowszy raport "Gdzie żyje się najlepiej?" opracowany przez firmę Algolytics Technologies, który objął wszystkie gminy w Polsce i ocenił je w oparciu o kilkadziesiąt wskaźników dotyczących m.in. infrastruktury, edukacji, bezpieczeństwa czy warunków ekonomicznych. Z ogólnopolskiego zestawienia wynika, że województwo lubelskie nie uplasowało się najlepiej, jednak w regionie nie brakuje gmin, które wyróżniają się na tle innych i mogą być uznane za naprawdę dobre miejsca do życia.

Najlepsze gminy na Lubelszczyźnie [RANKING]

W ogólnopolskim zestawieniu liderami są gminy przede wszystkim z centralnej i południowo-zachodniej Polski - tam warunki życia wypadają najlepiej. Z kolei regiony wschodnie, w tym częściowo lubelskie, wypadają słabiej.

Jednak, choć w pierwszej dziesiątce rankingów ogólnopolskich nie znalazła się żadna gmina z Lubelszczyzny, to w regionie udało się wyróżnić pewne samorządy - te, które w lokalnym ujęciu wypadły najlepiej. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełne zestawienie najlepszych gmin do życia w woj. lubelskim.

Najlepsze miejsca do życia na Lubelszczyźnie. Te gminy wypadły najlepiej

Najlepsze województwa do życia w Polsce

