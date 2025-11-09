Najlepsze miejsca do życia na Lubelszczyźnie. Te gminy wypadły najlepiej w rankingu!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2025-11-09 8:11

Czy Lubelszczyzna to dobre miejsce do życia? Wyniki najnowszego rankingu jakości życia mogą zaskoczyć wielu mieszkańców regionu. Choć nie każda gmina może pochwalić się idealnymi warunkami, są takie, które wyróżniają się dostępnością usług, edukacją i poziomem bezpieczeństwa.

Lublin SE Google News

Czy Lubelszczyzna to dobre miejsce do życia?

Choć Lubelszczyzna zachwyca przyrodą, spokojem i tradycją, to pod względem jakości życia mieszkańców wciąż ma przed sobą sporo wyzwań. Potwierdza to najnowszy raport "Gdzie żyje się najlepiej?" opracowany przez firmę Algolytics Technologies, który objął wszystkie gminy w Polsce i ocenił je w oparciu o kilkadziesiąt wskaźników dotyczących m.in. infrastruktury, edukacji, bezpieczeństwa czy warunków ekonomicznych. Z ogólnopolskiego zestawienia wynika, że województwo lubelskie nie uplasowało się najlepiej, jednak w regionie nie brakuje gmin, które wyróżniają się na tle innych i mogą być uznane za naprawdę dobre miejsca do życia.

Polecany artykuł:

Wybrano najlepsze uzdrowiska w Polsce. Na podium perełki z południa kraju

Najlepsze gminy na Lubelszczyźnie [RANKING]

W ogólnopolskim zestawieniu liderami są gminy przede wszystkim z centralnej i południowo-zachodniej Polski - tam warunki życia wypadają najlepiej. Z kolei regiony wschodnie, w tym częściowo lubelskie, wypadają słabiej.

Jednak, choć w pierwszej dziesiątce rankingów ogólnopolskich nie znalazła się żadna gmina z Lubelszczyzny, to w regionie udało się wyróżnić pewne samorządy - te, które w lokalnym ujęciu wypadły najlepiej. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełne zestawienie najlepszych gmin do życia w woj. lubelskim.

Dalsza część artykułu znajduje się poniżej.

Najlepsze miejsca do życia na Lubelszczyźnie. Te gminy wypadły najlepiej

Puławy
10 zdjęć

Najlepsze województwa do życia w Polsce

Tak jak wspominaliśmy, firma Algolytics Technologies opublikowała nowy raport dotyczący jakości życia w poszczególnych częściach Polski. Tym samym wiadomo również, w których województwach w Polsce żyje się najlepiej. Jeśli jesteście ciekawi, jakie regiony triumfują, zachęcamy do sprawdzenia naszego poprzedniego artykułu tutaj: Te województwa są najlepsze do życia. Zwycięzca rankingu nie dał szans konkurencji.

Stare województwa - QUIZ. Pamiętasz wszystkie 49 województw?
Pytanie 1 z 10
Krasnystaw należał do województwa
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RANKING
GMINY