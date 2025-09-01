Nagła śmierć żołnierza z 21 Lubelskiego Batalionu Lekkiej Piechoty

Jacek Chlewicki
2025-09-01 17:08

Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej pogrążyła się w żałobie. Jednostka poinformowała o nagłej śmierci żołnierza 21 Batalionu Lekkiej Piechoty.

Autor: Shutterstock
2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej poinformowała o nagłej i niespodziewanej śmierci jednego z żołnierzy 21 Lubelskiego Batalionu Lekkiej Piechoty. Wiadomość została przekazana w oficjalnym komunikacie jednostki, w którym podkreślono, że odejście wojskowego jest dla całej brygady ogromnym ciosem. Zmarły żołnierz był częścią wspólnoty wojskowej, dzielił z kolegami zarówno trudy, jak i radości codziennej służby. Jego śmierć nie była związana z wykonywaniem obowiązków wojskowych.

Zobacz też: Tragiczna śmierć polskiego żołnierza. "Nie udało się go uratować"

- W tych bolesnych chwilach jesteśmy myślami z jego rodziną i bliskimi, którzy zostali objęci wsparciem i opieką psychologiczną - napisali żołnierze.

"Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako Żołnierz i Kolega, z którym łączyła nas szczególna więź" - podkreślają terytorialsi.

