2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej poinformowała o nagłej i niespodziewanej śmierci jednego z żołnierzy 21 Lubelskiego Batalionu Lekkiej Piechoty. Wiadomość została przekazana w oficjalnym komunikacie jednostki, w którym podkreślono, że odejście wojskowego jest dla całej brygady ogromnym ciosem. Zmarły żołnierz był częścią wspólnoty wojskowej, dzielił z kolegami zarówno trudy, jak i radości codziennej służby. Jego śmierć nie była związana z wykonywaniem obowiązków wojskowych.

- W tych bolesnych chwilach jesteśmy myślami z jego rodziną i bliskimi, którzy zostali objęci wsparciem i opieką psychologiczną - napisali żołnierze.

"Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako Żołnierz i Kolega, z którym łączyła nas szczególna więź" - podkreślają terytorialsi.