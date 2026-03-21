Nadciąga czas zmian, ale nie dla każdego. Gwiazdy będą sprzyjać wybrańcom. Horoskop tygodniowy na 22-28.03.2026

Baran

21.03-20.04

WIR WYDARZEŃ

Będzie się działo! Ze wszystkich stron będą pojawiać się nowe propozycje, a także obowiązki. Ale przecież ty jesteś w swoim żywiole, gdy w pracy możesz objąć ster i realizować wszystkie swoje plany. Następny tydzień przyniesie zdecydowanie więcej spokoju..

RADA: Gwiazdy sprzyjają ci teraz bardzo w sferze uczuciowej. Musisz wziąć się w garść i przezwyciężyć nieśmiałość, a przeżyjesz miłość swojego życia.

Byk

21.04-21.05

BĄDŹ SPOKOJNY

Pojawi się pewien spór, którego unikałeś. Najlepszym sposobem na kłopoty będzie teraz stanięcie z boku i nie wtrącanie się w nic, co dotyczy kogokolwiek innego poza tobą. Spokój przyniesie najlepsze rezultaty. Wyłącz telefon, wyjedź na urlop.

RADA: Pozwól sobie na nicnierobienie i nie martw się tym, co zostawisz za sobą. Przyjdzie jeszcze lepszy czas na rozwiązywanie problemów.

Bliźnięta

22.05-21.06

CZAS DLA RODZINY

To będzie doskonały czas na wypoczynek! Powinieneś koniecznie zabrać rodzinę na łono natury. Najlepiej weź wolne na kilka dni, a przeżyjesz niezapomnianą zimową przygodę. Nie musisz obawiać się o wydatki, bo poczujesz przypływ gotówki.

RADA: Niech nic teraz nie zmąci twojego dobrego humoru. To twój czas na wypoczynek i świetna zabawę. Pomyśl o wyjeździe w miejsce, o którym zawsze marzyłeś.

Rak

22.06-22.07

POMOC OD ŻYCZLIWYCH

W ostatniej chwili dowiesz się o czymś, co może pokrzyżować twoje plany. Na szczęście pojawi się ktoś życzliwy, kto pomoże ci w tej nietypowej sytuacji. Nie martw się, bo to wszystko nie twoja wina i nie ty poniesiesz konsekwencje tej niecodziennej sytuacji.

RADA: po prostu działaj dalej tak, jak dotychczas, a wszystko będzie dobrze. Nie musisz już niczego ulepszać, nie miej co do tego żadnych wątpliwości.

Lew

23.07-22.08

SZANSA NA MIŁOŚĆ

Możesz zakochać się na resztę życia! Absolutnie nie marnuj takiej życiowej okazji, bo może okazać się ona niepowtarzalna. Nie kryj się dłużej ze swoimi uczuciami i wyznaj je osobie, o które zaczniesz marzyć dniami i nocami. To może zakończyć się nawet ślubem!

RADA: Powinieneś posłuchać rady kogoś spod swojego własnego znaku zodiaku lub nie słuchać rad w ogóle. Teraz nadeszła pora na twój ruch i twoje decyzje.

Panna

23.08-22.09

ROZKWIT ZWIĄZKU

Twój związek będzie przeżywał prawdziwy rozkwit. Zakochacie się w sobie na nowo! To idealna pora, by pomyśleć nad wspólną lepszą przyszłością. Może jest jakieś wspólne marzenie, które chcielibyście zrealizować? Teraz możecie sobie na to przecież pozwolić.

RADA: Pozwól sobie na odrobinę luzu. Nie zastanawiaj się nad tym, czy na pewno do siebie pasujecie, bo czas pokaże, że jesteście niby dwie połówki jabłka.

Waga

23.09-23.10

WIĘCEJ PIENIĘDZY

Czeka cię jakiś wielki triumf w życiu zawodowym. Ktoś nareszcie doceni lata twojej ciężkiej pracy, awansujesz lub może po prostu znajdziesz świetną, dobrze płatną pracę. W każdym razie twoje zarobki znacząco wzrosną i będziesz mógł pozwolić sobie na dużo więcej, niż obecnie.

RADA: Powinieneś skupić się tylko na tej jednej rzeczy, a nie rozmieniać na drobne. To dla ciebie wielka okazja do tego, by odmienić swoje życie na lepsze.

Skorpion

24.10-22.11

SERCE NA ROZDROŻU

Będziesz się zastanawiał, jak powinieneś postąpić w pewnej dość skomplikowanej sytuacji osobistej. Staniesz na rozdrożu – z jednej strony będzie twój stały partner lub dawna miłość, z drugiej nowa osoba, która już na dobre zawróciła ci w głowie.

RADA: Bądź spontaniczny, ale nie pochopny. Zdrowy rozsądek powinien iść w parze z ułańską fantazją, zwłaszcza, że tej ostatniej przecież ci nie brakuje!

Strzelec

23.11-21.12

NADRABIAJ ZALEGŁOŚCI

Trzeba przyznać, że ostatnio trochę zaniedbałeś pewne sprawy i w rezultacie musisz teraz stopniowo nadrabiać wszystkie zaległości. W tym tygodniu będziesz musiał zamknąć sprawy, które powinny były zostać zamknięte już bardzo dawno temu.

RADA: Nie powinieneś słuchać teraz rad Ryb ani Byka. Najlepiej zrobisz, jeżeli będziesz słuchać tylko i wyłącznie podszeptów własnego serca.

Koziorożec

22.12-20.01

WIELKIE ZAUROCZENIE

W tym tygodniu zauroczy cię pewna nowo poznana w zupełnie przypadkowy sposób osoba. Może to być piękność, którą wypatrzysz w autobusie lub też ktoś ujrzany w tłumie przechodniów. Nie bój się podejść do tej osoby, bo reakcja będzie zdecydowanie pozytywna.

RADA: Najlepiej unikać osób, które źle nam życzą. Otaczaj się tymi, którzy są dla ciebie życzliwi i nie wprowadzają w twoim życiu niepotrzebnego zamętu.

Wodnik

21.01-20.02

NOWE WYZWANIE

Zamiast tracić czas na roztrząsanie spraw, które tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia, zajmij się nowym wyzwaniem, które w tym tygodniu postawi przed tobą los. Ono sprawi, że poszerzysz horyzonty i zdobędziesz zupełnie nowe umiejętności życiowe.

RADA: Dobrze zrobisz nie angażując się w cudze spory. Nie namawiaj też do takiego zaangażowania nikogo z twojej rodziny, bo dobrze na tym na pewno nie wyjdziecie.

Ryby

21.02-20.03

MIŁA NIESPODZIANKA

Czasem w życiu pojawia się coś, czego nigdy byś się nie spodziewał. Ale tym razem będzie to bardzo miła niespodzianka. Pewien problem który dręczył cię od dłuższego czasu, zniknie. Przynajmniej na długi, długi czas, a być może na zawsze.

RADA: Gwiazdy sprzyjają ci teraz bardzo w sferze uczuciowej. Musisz wziąć się w garść i przezwyciężyć nieśmiałość, a przeżyjesz miłość swojego życia.