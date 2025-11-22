Nadchodzi czas na miłość, ale nie dla każdego. Horoskop tygodniowy mówi o odwróceniu losu

Horoskop tygodniowy: Co czeka każdy znak zodiaku?

Baran (21.03-20.04): Cisza i spokój

Sprawa, która ostatnio spędzała Ci sen z powiek, rozwiąże się pomyślnie i niedługo o wszystkim zapomnisz. Stanie się to dzięki Tobie, bez pomocy, która wydawała Ci się niezbędna.

Rada: Możesz uznać, że to koniec kłopotów. Nowy tydzień zaczniesz z nową energią, którą odczujesz pod koniec miesiąca.

Byk (21.04-21.05): Szansa na związek

Po czasie spędzonym z rodziną, wybierz się na spacer, wycieczkę lub do parku. Taki spacer może przynieść korzyści zdrowotne i poznanie interesującej osoby.

Rada: Zapytaj o radę osobę z Twojego otoczenia, którą podziwiasz za sukcesy. Otrzymasz dobrą radę.

Bliźnięta (22.05-21.06): Ciekawe wyjazdy

Jeśli planujesz urlop lub wyjazd do rodziny, to najlepszy czas. Podróż i wypoczynek będą udane. Jeśli zostaniesz w domu, czeka Cię wiele miłych spacerów.

Rada: Zadzwoń do dawno niewidzianej osoby. Spotkanie okaże się przyjemnością, a nie obowiązkiem.

Rak (22.06-22.07): Czas na miłość

Twoje serce zabije żywo na widok osoby, którą już znasz, ale teraz zauważysz ją na nowo jako kogoś interesującego i atrakcyjnego. Uczucie zostanie odwzajemnione.

Rada: Świąteczny nastrój wpłynie na Ciebie bardzo. Poczujesz, jak Twoje życie się odmienia.

Lew (23.07-22.08): Koniec trosk

Zamartwiałeś się niepotrzebnie. Niedługo zapomnisz o całym zamieszaniu. Zaplanuj odpoczynek, o jakim marzyłeś od dawna.

Rada: Nie szukaj dziury w całym. Wszystko potoczy się dobrze, więc ciesz się latem.

Panna (23.08-22.09): Wielka wdzięczność

Pomagałeś bezinteresownie pewnej osobie w błahej sprawie. Dla tej osoby było to ważne i uważa Cię za dobrodzieja. W przyszłości odwdzięczy się z nawiązką.

Rada: Czujesz się, jakbyś znalazł skarb. Taka szansa na odmianę losu nie zdarza się codziennie, więc jej nie przegap.

Waga (23.09-23.10): Świetny plan

Twój plan jest dobry i nie bujasz w obłokach. Jesteś uparty, co działa na Twoją korzyść. W najbliższych dniach wszyscy się o tym przekonają.

Rada: Niespodzianka, która Cię czeka, zaskoczy Cię. Chyba sam zaczynasz się domyślać, o co chodzi.

Skorpion (24.10-22.11): Listopadowe lenistwo

Uda Ci się załatwić kilka pilnych spraw przed końcem tygodnia. Potem będziesz mógł oddać się słodkiemu lenistwu. Nic nie stanie temu na przeszkodzie.

Rada: Zostaniesz doceniony i pochwalony za coś, co zrobiłeś sam. Wysiłek się opłacił.

Strzelec (23.11-21.12): Odmiana losu

Podczas spaceru lub zakupów spotkasz osobę z przeszłości, która naprowadzi Cię na intratne przedsięwzięcie. Twoje życie odmieni się na korzyść. Inwestowanie w tę znajomość opłaci się.

Rada: Zagraj w totolotka, bo czeka Cię wielkie szczęście, zwłaszcza w grach i zakładach.

Koziorożec (22.12-20.01): Pomysł na biznes

Podczas spotkania towarzyskiego usłyszysz coś, co sprawi, że wpadniesz na ciekawy pomysł, który pomoże Ci się wzbogacić. Słuchaj uważnie, ale kieruj się własnym doświadczeniem.

Rada: To będzie Twój dobry tydzień. Spotkasz się z pochwałami i zaszczytami, a coś, czego się obawiałeś, nie nadejdzie.

Wodnik (21.01-20.02): Czas dla Ciebie

Zamartwiałeś się niepotrzebnie. Niedługo zapomnisz o całym zamieszaniu. Zaplanuj odpoczynek wolny od trosk, o jakim marzyłeś od dawna.

Rada: Wszystkie trudniejsze sprawy zostaw na później. To nie jest dobry czas na ich załatwianie. Teraz ciesz się wakacjami.

Ryby (21.02-20.03): Dobre rady

Zastanawiałeś się nad pewną kwestią. Potrzebowałeś rady i ona przyjdzie w odpowiednim momencie. Udzieli Ci jej starsza osoba z Twojego kręgu rodzinnego. Warto jej posłuchać.

Rada: Jeśli w tym tygodniu pójdziesz za głosem serca, masz szansę przeżyć wielką miłość lub zmienić pracę na lepszą. Słuchaj teraz intuicji, a nie rozsądku.