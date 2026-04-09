Mróz uderzy w nocy. Alert IMGW dla całego województwa

Alert IMGW dla całego regionu

Dla całego kraju, w tym również dla województwa lubelskiego, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z przymrozkami. Komunikaty zaczną obowiązywać od godziny 22 w czwartek i utrzymają się aż do piątkowego poranka.

Zgodnie z przewidywaniami synoptyków, temperatura przy gruncie może obniżyć się do poziomu od minus 3 do nawet minus 7 stopni Celsjusza. Wydanie ostrzeżenia pierwszego stopnia sygnalizuje możliwość wystąpienia groźnych zjawisk pogodowych, które niosą ryzyko strat materialnych oraz stanowią potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.

Arktyczne powietrze nad Lubelszczyzną

Za nagłe ochłodzenie odpowiedzialne jest arktyczne powietrze napływające z północnych rejonów. Choć Polska częściowo znajduje się w zasięgu wyżu znad Morza Białego, to jej wschodnie obszary, w tym Lubelszczyzna, pozostają pod wpływem układu niżowego z zachodniej Rosji.

Czwartek w regionie przyniesie duże zachmurzenie, choć nie zabraknie też przejaśnień. Lokalnie mogą pojawić się opady deszczu, a także deszczu ze śniegiem. Wiatr, wiejący z kierunków północnych, będzie słaby i umiarkowany, a momentami porywisty.

Noc najtrudniejsza dla mieszkańców

Najsilniejsze spadki temperatur przewidywane są podczas nocy z czwartku na piątek. Na Lubelszczyźnie słupki rtęci mogą spaść do poziomu od minus 5 do minus 2 stopni Celsjusza, a punktowo nawet jeszcze niżej. To właśnie w tym czasie prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków osiągnie swoje maksimum.

Piątek przyniesie stopniową poprawę aury. Na niebie pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie, które po południu może zacząć gęstnieć. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą w regionie maksymalnie około 5 stopni Celsjusza.

Eksperci od pogody zaznaczają, że pomimo kalendarzowej wiosny, aura wciąż potrafi stanowić zagrożenie. Obywatele województwa lubelskiego proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w porach nocnych i porannych, kiedy ryzyko przymrozków jest najbardziej odczuwalne.

Zobacz także: Niezwykły pacjent w szpitalu w Lublinie. To egipska mumia dziecka

Lubelskie. Kierowca wjechał w sygnalizację świetlną

