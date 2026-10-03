Motocyklista potrącił policjanta i uciekł. Wpadł kilka godzin później

Ucieczka przed kontrolą w Krężnicy Jarej

Zdarzenie miało miejsce w czwartkowe popołudnie na terenie Krężnicy Jarej w powiecie lubelskim. Mundurowi chcieli przeprowadzić kontrolę drogową kierującego jednośladem. Ten jednak zignorował sygnały dawane przez patrolującego teren stróża prawa i nie miał zamiaru się zatrzymywać.

W trakcie próby ucieczki młody mężczyzna nie zapanował nad swoim elektrycznym pojazdem, w wyniku czego doszło do wywrotki. Motocykl z impetem wpadł w policjanta, powodując u niego obrażenia ciała, które wymagały hospitalizacji.

Zatrzymanie 22-latka

Tuż po zdarzeniu 22-latek postanowił ratować się pieszą ucieczką, porzucając rozbity motocykl na miejscu wypadku. Jego wolność nie trwała jednak długo. Policyjna obława zakończyła się sukcesem po kilku godzinach w powiecie chełmskim. Uciekinier został namierzony w aucie, za którego kierownicą siedziała 20-letnia znajoma, a w trakcie przeszukania wyszło na jaw, że posiadał przy sobie susz marihuany.

Problemy z prawem: Brak uprawnień, niezarejestrowany motocykl i narkotyki

W toku dochodzenia wyszło na jaw, że młody uciekinier miał na swoim koncie decyzję o cofnięciu prawa jazdy. Z kolei jednoślad, którym się poruszał, nie figurował w rejestrach pojazdów i nie posiadał obowiązkowej polisy OC.

W sobotę przedstawiono mu pakiet zarzutów obejmujących prowadzenie maszyny pomimo odebranych uprawnień, doprowadzenie do wypadku z obrażeniami z winy nieumyślnej, ucieczkę z miejsca zdarzenia drogowego, a dodatkowo posiadanie substancji odurzających.

Mimo iż funkcjonariusze wnosili o areszt na czas śledztwa, prokurator postanowił zastosować wobec niego dozór nałożony przez policję oraz nakazał wpłatę 10 tysięcy złotych. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności do pięciu lat.