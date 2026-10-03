Kierowca ciężarówki spłonął żywcem. Dwie osoby w szpitalu po tragicznym wypadku

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-10-03 16:29

Dramatyczny wypadek na obwodnicy Lublina. Na trasie S12/17 zderzyły się dwa TIR-y - informuje Lubelska Policja. Jeden z pojazdów stanął w ogniu. Kierowca zginął na miejscu, a dwie osoby trafiły do szpitali. W nocy trasa w kierunku Warszawy była całkowicie zablokowana.

Spalona naczepa tira po wypadku pod Lublinem. Na miniaturze pomarańczowa ciężarówka. O tragedii pisze SE Lublin.
Autor: Policja Lubelska / Materiały prasowe
  • Do wypadku doszło między węzłami Lublin Rudnik i Lublin Czechów, na wysokości Jakubowic Konińskich.
  • Po zderzeniu jednego z TIR-ów objął pożar. Jeden z kierowców zginął na miejscu.
  • Dwie osoby zostały przewiezione do szpitali. Na miejscu pracowała policja pod nadzorem prokuratora.
Wjechał pod tył naczepy tira. Teraz walczy o życie

Zderzyły się dwa TIR-y. Jeden stanął w ogniu

Tragiczny wypadek wydarzył się na obwodnicy Lublina, na drodze S12/17 w kierunku Warszawy i Rzeszowa. Między węzłami Lublin Rudnik i Lublin Czechów, na wysokości Jakubowic Konińskich, zderzyły się dwa samochody ciężarowe.

Siła uderzenia była ogromna. Jeden z pojazdów stanął w ogniu. Na zdjęciu z miejsca wypadku widać doszczętnie zniszczony przód ciężarówki oraz ślady pożaru.

Kierowca zginął na miejscu

Policja Lubelska poinformowała, że jeden z kierowców zginął na miejscu. Dwie kolejne osoby zostały przetransportowane do szpitali. Okoliczności tragedii ustalają policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Lublinie pod nadzorem prokuratora. Na razie nie podano dokładnego przebiegu zderzenia ani przyczyny wypadku.

Droga była zablokowana

Po wypadku nitka S12/17 w kierunku Warszawy została całkowicie zamknięta. Policjanci kierowali kierowców na wyznaczone objazdy. Późnym wieczorem policja przekazała aktualizację: ruch w kierunku Warszawy został przywrócony i odbywał się już bez utrudnień. Funkcjonariusze zaapelowali jednak do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

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