Wyniki Lotto i Lotto Plus z soboty 3.10.2026. Sprawdź, czy dziś rozbijasz bank, czy zostajesz przy mrożonej pizzy

Redakcja se.pl
2026-10-03 14:07

Wyniki Lotto z 3 października 2026 roku to dla wielu osób szansa na szybkie pożegnanie się z debetem i przeprowadzkę na tropikalną wyspę. Sprawdź, czy dzisiejsze liczby w Lotto Plus, Ekstra Pensji, Mini Lotto czy Multi Multi pozwolą ci nareszcie wysłać szefa na bezterminowy urlop. Wyciągaj swój kupon i porównaj skreślone cyfry z tymi, które padły w dzisiejszych losowaniach.

Kupony Lotto, Eurojackpot i Mini Lotto leżące na banknotach o różnych nominałach. Wyniki losowań znajdziesz na SE Lublin.
Autor: Shutterstock Kupony Lotto, Mini Lotto, Eurojackpot, Multi Multi, Keno, Szybkie 600 i Ekstra Premia, leżące na banknotach polskich złotych o nominałach 100, 200 i 500, symbolizują szansę na wygraną w grach losowych, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Wyniki Lotto 3.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 3.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 3.10.2026

Godzina 14:00: 1, 6, 8, 9, 19, 21, 26, 32, 34, 38, 40, 42, 43, 47, 52, 53, 54, 63, 65, 79 oraz dodatkowo 43.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 3.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 3.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 3.10.2026

Godzina 14:00: 4, 5, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki