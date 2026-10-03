Wyniki LOTTO 3.10.2026 - losowanie Lotto, LottoPlus, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-10-03 14:07

Wyniki Lotto dzisiaj 3 października 2026 roku to zestawienia, na które czekają wszyscy poszukiwacze wielkich wygranych. Poznaj liczby wylosowane w Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Ekstra Pensji, Mini Lotto oraz Kaskadzie i dowiedz się, czy szczęście uśmiechnęło się do Ciebie w dzisiejszych grach. Sprawdź, czy Twoje skreślenia pokrywają się z najnowszą pulą i czy to właśnie Ty dołączasz do grona dzisiejszych zwycięzców.

Kupon Lotto z wydrukowanymi rzędami liczb i żółtą gwiazdą w logo. Wyniki losowania sprawdzisz w serwisie SE Lublin.
Autor: Shutterstock Fragment kuponu lotto z wylosowanymi numerami oraz charakterystyczne logo gry, symbolizujące szansę na wygraną. Aktualne wyniki losowań sprawdzisz na portalu Super Biznes.

Wyniki Lotto 3.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 3.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 3.10.2026

Godzina 14:00: 1, 6, 8, 9, 19, 21, 26, 32, 34, 38, 40, 42, 43, 47, 52, 53, 54, 63, 65, 79 oraz dodatkowo 43.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 3.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 3.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 3.10.2026

Godzina 14:00: 4, 5, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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