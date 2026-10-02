Wyniki EuroJackpot i Ekstra Pensji z 2.10.2026. Rzucasz robotę z przytupem czy szukasz promocji w markecie?

Redakcja se.pl
2026-10-02 14:07

Wyniki Lotto z piątku 2 października 2026 roku to dla wielu jedyna szansa na ucieczkę przed jesienną chandrą i zamianę herbaty na szampana. Dzisiejsze gry takie jak EuroJackpot czy Multi Multi kryją w sobie potencjał, który sprawi, że twoje konto nagle nabierze masy. Wystarczy kilka trafionych liczb, abyś zamiast o rachunkach zaczął myśleć o własnej wyspie na środku oceanu.

Szyld z kolorowym logo Lotto zawieszony na jasnej elewacji budynku. O wynikach losowań przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Shutterstock Świecący neonowy szyld LOTTO z żółtymi i pomarańczowymi gwiazdami na tle jasnej, kamiennej ściany. Znak symbolizuje nadzieję na wygraną w grach losowych, takich jak Eurojackpot. Aktualne wyniki Lotto i Eurojackpot znajdziesz na Super Biznes.

Wyniki EuroJackpot 2.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 2.10.2026

Godzina 14:00: 7, 13, 18, 21, 25, 28, 31, 32, 36, 40, 43, 45, 47, 56, 57, 60, 62, 63, 66, 67 oraz dodatkowo 56.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 2.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 2.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 2.10.2026

Godzina 14:00: 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 22.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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