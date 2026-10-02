Wyniki EuroJackpot i Ekstra Pensji z 2.10.2026. Rzucasz robotę z przytupem czy szukasz promocji w markecie?

Wyniki Lotto z piątku 2 października 2026 roku to dla wielu jedyna szansa na ucieczkę przed jesienną chandrą i zamianę herbaty na szampana. Dzisiejsze gry takie jak EuroJackpot czy Multi Multi kryją w sobie potencjał, który sprawi, że twoje konto nagle nabierze masy. Wystarczy kilka trafionych liczb, abyś zamiast o rachunkach zaczął myśleć o własnej wyspie na środku oceanu.

Autor: Shutterstock Świecący neonowy szyld LOTTO z żółtymi i pomarańczowymi gwiazdami na tle jasnej, kamiennej ściany. Znak symbolizuje nadzieję na wygraną w grach losowych, takich jak Eurojackpot. Aktualne wyniki Lotto i Eurojackpot znajdziesz na Super Biznes.