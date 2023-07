Dwie młode kobiety korzystały z uroków słońca, wypoczywając nad zalewem w Zamościu. W pewnym momencie weszły do wody, zostawiając na leżakach swoje torebki. Po koło 20 minutach wróciły z kąpieli i zauważyły, że zniknęły ich rzeczy. 25-latce zginęło 120 złotych, dokumenty, karta bankomatowa, klucze do auta i mieszkania, torebka warta 3,5 tysiąca złotych, okulary, markowy portfel oraz akcesoria i ubranka jej kilkuletniego dziecka. Jej 26-letnia koleżanka straciła pieniądze, warty 6 tysięcy telefon, dokumenty, słuchawki bezprzewodowe oraz markową torebkę. W sumie kobiety straciły prawie... 13 tysięcy złotych.

- Kamery zarejestrowały mężczyznę, który wykorzystując nieobecność kobiet podszedł do leżaków, na których pozostawiły rzeczy, zabrał je i odjechał rowerem - informuje aspirant sztabowy Dorota Krukowska-Bubiło z KMP w Zamościu.

45-latek z Zamościa został zatrzymany i trafił do aresztu. - Skradzione przedmioty zaniósł do kolegi, z którym po kradzieży wspólnie spożywali alkohol zakupiony za zabrane pokrzywdzonym pieniądze. Do sprawy został zatrzymany również 41-latek, u którego w mieszkaniu policjanci odnaleźli większość skradzionych rzeczy między innymi torebki, słuchawki oraz portfel. Odzyskany został też telefon komórkowy - dodaje policjantka. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży. Przyznał się. Grozi mu do 5 lat więzienia.

