Milion złotych w zdrapce Totalizatora Sportowego. Szczęśliwy los kupiony w Puławach

Wielkie szczęście spotkało jednego z mieszkańców Puław. 7 sierpnia 2025 roku ktoś sięgnął po zdrapkę Totalizatora Sportowego i zainkasował milion złotych. Zwycięska zdrapka nosi nazwę „SUPER MEGA PENSJA” i kosztowała 20 złotych. Zakupu dokonano w punkcie sprzedaży przy ul. Kołłątaja 18 w Puławach. To właśnie tam padła wygrana, która zmieniła życie nowego milionera.

Farciarz dostanie od razu 412 tys. złotych. Dodatkowo przez 7 najbliższych lat będzie otrzymywał na swoje konto 7 tysięcy złotych miesięcznie. W sumie daje to wygraną w wysokości miliona złotych. W zdrapce "SUPER MEGA PENSJA" nie ma już głównych wygranych.

Czytaj też: Zaskakujący wynik losowania Eurojackpot. Polak cieszy się z ogromnej wygranej

Choć milionowe wygrane w zdrapkach zdarzają się w Polsce kilka razy w roku, zawsze budzą ogromne emocje. Tym razem Wystarczyło 20 złotych, odrobina szczęścia i chwila na zdrapanie pola gry, by trafić do grona ludzi, którzy mogą pozwolić sobie na realizację swoich największych marzeń.

Najwyższe wygrane – lato 2025

2 000 000 zł – MOJA GIGA PENSJA Racławice Śląskie – 25 czerwca 2025 r.

1 000 000 zł – SUPER MEGA PENSJA Puławy, ul. Kołłątaja 18 – 7 sierpnia 2025 r.

1 000 000 zł – GIGA CASH Olsztyn – 4 lipca 2025 r.

500 000 zł – KRÓL CASH Kraków, ul. Wielicka 259 – 4 sierpnia 2025 r.

500 000 zł – STAROŻYTNY SKARB Warszawa, ul. Ossowskiego 11 – 28 lipca 2025 r.

500 000 zł – PŁYNNE ZŁOTO Dobczyce, ul. Mostowa 16A – 1 lipca 2025 r.

450 000 zł – MEGA PARADISO Turek, ul. Kolska Szosa 3/5 – 21 lipca 2025 r.

410 000 zł – MEGA LINIE Iława, ul. Królowej Jadwigi 6 – 21 lipca 2025 r.

250 000 zł – LUCKY ZDRAPKA powiat ząbrowski – 18 lipca 2025 r.

208 000 zł – EKSTRA PENSJA! powiat krakowski – 6 sierpnia 2025 r.

JAKIE POMYSŁY DOSTAŁY RZĄDOWE PIENIĄDZE? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.