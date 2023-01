i Autor: pixabay.com

Oszust poszukiwany

Miał potrącić kobietę w ciąży. Ukradł ponad 60 tysięcy złotych

zpl 13:11

To była tylko chwila nieuwagi i małżeństwo seniorów straciło oszczędności swego życia. Do 85-letniej kobiety zadzwoniła osoba podająca się za jej wnuka. Mężczyzna przedstawił dramatyczną wersję wydarzeń, z której wynikało, że potrącił on kobietę w ciąży i potrzebuje pieniędzy na kaucję. Małżeństwo oddało ponad 60 tysięcy złotych.