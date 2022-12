Chciała sprzedać oponę. Okrutnie wykorzystali 37-latkę

Wystarczy moment nieuwagi i można stać się ofiarą internetowego złodzieja. Doskonale przekonała się o tym 37-latka z Włodawy, która postanowiła za pomocą serwisu z ogłoszeniami sprzedać oponę. Kiedy zgłosiła się do niej zainteresowana osoba, niczego nieświadoma kobieta kliknęła w link, który podesłał jej kupujący. Potem zadzwonił do niej ktoś podający się za pracownika banku i podał kod do transakcji. - W wyniku wpisania kodu 37-latka otrzymała informację z banku, że pod jej konto podłączył się inny telefon. Następnego dnia po wizycie w banku dowiedziała się, że z jej konta za pomocą karty została wykonana transakcja na kwotę ponad 2000 złotych - czytamy na stronie policji w Lublinie. Funkcjonariusze po raz kolejny apelują o ostrożność. Jak przypominają, oszuści szczególnie w okresie świątecznym są bardzo aktywni i czekają na jakąkolwiek okazję, by ukraść nasze pieniądze.

