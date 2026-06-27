Mężczyzna wszedł do zalewu i nagle zniknął pod wodą. O krok od tragedii

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-27 19:43

Szybka interwencja służb zapobiegła tragedii nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie. Młody mężczyzna, który po alkoholu postanowił wejść do wody, nagle poślizgnął się i już nie wypłynął na powierzchnię. Z wody wyciągnęli go strażacy i policjanci. Po reanimacji przetransportowano go do szpitala.

Mężczyzna tonący w wodzie, z wyciągniętymi rękoma i głową częściowo pod powierzchnią, symbolizujący niebezpieczeństwa związane z kąpielami po spożyciu alkoholu, o których przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Suetot/ Pixabay.com To czwarta weekendowa ofiara utonięcia na Podkarpaciu

Dramatyczna akcja nad Zalewem Zemborzyckim. Mężczyzna poślizgnął się i zniknął pod wodą

Do bardzo niebezpiecznego incydentu doszło w piątek po godzinie 23 nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie. Młody, nietrzeźwy mężczyzna postanowił wejść do zbiornika, najprawdopodobniej by się ochłodzić. Jak ustalili funkcjonariusze, poślizgnął się chwilę po wejściu do wody i od razu zniknął pod jej powierzchnią. Świadkowie natychmiast zaalarmowali służby ratunkowe. W rejon zalewu wezwano straż pożarną i policjantów z pobliskiego posterunku wodnego.  Mężczyznę udało się wydobyć na brzeg, był nieprzytomny. Ratownicy medyczni od razu przystąpili do walki o jego życie. Prowadzona reanimacja przyniosła skutek. Następnie karetka pogotowia przetransportowała mężczyznę do szpitala.

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Policja ostrzega: Alkohol to częsta przyczyna tragedii nad wodą

Teraz trwa ustalanie tożsamości uratowanego mężczyzny i szczegółowego wyjaśnienia przebiegu incydentu. Policjanci po raz kolejny apelują o rozsądek. Łączenie picia alkoholu z kąpielą to proszenie się o kłopoty. Nawet niewielka dawka trunków opóźnia reakcje, zaburza ocenę sytuacji i przyspiesza wyczerpanie organizmu. W wodzie to może bardzo źle się skończyć. Mundurowi zalecają, aby pływać tylko w dozwolonych miejscach, stosować się do poleceń ratowników i unikać wchodzenia do wody po alkoholu. Przypominają też o konieczności używania kapoków na sprzęcie wodnym i o stałym nadzorowaniu dzieci nad jeziorem czy zalewem.

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