Kupujesz jacht czy dalej zbierasz na rower? Sprawdź wyniki Lotto, Ekstra Pensji i Multi Multi z soboty 27.06.2026

Redakcja se.pl
2026-06-27 14:10

Zamiast planować skromną niedzielę, sprawdź, czy dzisiejsze wyniki Lotto z 27 czerwca 2026 roku pozwolą ci na odrobinę szaleństwa. W puli czekają konkretne pieniądze, więc wyciągnij swój kupon i przekonaj się, czy wytypowane liczby odmienią twoją codzienność. Mini Lotto, Ekstra Pensja i Kaskada to tylko część emocji, jakie przygotowała ta gorąca, czerwcowa sobota.

Blankiet kuponu Lotto z nagłówkiem Lotto i napisem Super Szansa oraz pola do typowania liczb leżący na stosie banknotów 100 złotych, symbolizujący potencjalne wygrane. Sprawdź wyniki Lotto i Eurojackpot na naszym portalu.
Autor: Shutterstock Kupon Lotto z polami do zaznaczenia liczb leży na tle banknotów 100 złotowych. Ilustruje to temat losowań Lotto i Eurojackpot, o których możesz przeczytać więcej na Super Biznes.

Wyniki Lotto 27.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 27.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 27.06.2026

Godzina 14:00: 1, 4, 13, 14, 19, 20, 21, 36, 38, 49, 52, 54, 55, 59, 65, 69, 73, 75, 78, 79 oraz dodatkowo 78.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 27.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 27.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 27.06.2026

Godzina 14:00: 2, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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