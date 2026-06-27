Wyniki LOTTO 27.06.2026 - losowanie Lotto, LottoPlus, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-06-27 14:10

Jakie liczby wygrały w Lotto 27.06.2026 w tym wyczekiwanym przez tysiące graczy losowaniu? Zestawienie obejmuje dzisiejsze wyniki gier Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Ekstra Pensja, Mini Lotto oraz Kaskada. Wystarczy rzut oka na wylosowane numery, aby błyskawicznie przekonać się, czy dzisiejsza pula nagród trafiła właśnie w Twoje ręce.

Kupony gier Lotto, Eurojackpot, Keno, Mini Lotto, Multi Multi, Szybkie 600 na tle banknotów polskich złotych, symbolizujące szansę na wygraną. Wszystkie najważniejsze wyniki loterii znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Shutterstock Kupony Lotto, Mini Lotto, Eurojackpot, Multi Multi, Keno, Szybkie 600 i Ekstra Premia, leżące na banknotach polskich złotych o nominałach 100, 200 i 500, symbolizują szansę na wygraną w grach losowych, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Wyniki Lotto 27.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 27.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 27.06.2026

Godzina 14:00: 1, 4, 13, 14, 19, 20, 21, 36, 38, 49, 52, 54, 55, 59, 65, 69, 73, 75, 78, 79 oraz dodatkowo 78.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 27.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 27.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 27.06.2026

Godzina 14:00: 2, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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