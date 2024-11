Mateusz podejrzany o zabójstwo partnera swojej matki. 42-latek miał liczne obrażenia

QUIZ. Jakie urzędy kryją się za tymi skrótami? Wynik 8/10 to powód do dumy

W niedzielę (3.11) rano mieszkańcy zawiadomili policję o zwłokach mężczyzny odnalezionych w miejscowości Kozubszczyzna, niedaleko obwodnicy Lublina. Na ciele 42-latka z powiatu lubelskiego stwierdzono liczne obrażenia, prawdopodobnie od ciosów nożem. Tego samego dnia policjanci zatrzymali sześć osób, które – według śledczych – mogły mieć związek ze sprawą. Wstępnie ustalono, że zabójstwa dokonał 29-latek. Mężczyzna we wtorek usłyszał zarzut. - Z ustaleń w sprawie wynika, iż czynu dokonał zatrzymany 29-latek. Mężczyzna w nocy zaatakował najprawdopodobniej nożem 42-latka, który spotykał się z jego matką. Następnie pozostawił ofiarę i odjechał samochodem - informuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Agnieszka Kępka poinformowała, że 29-letni Mateusz Ch. "działając z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia pokrzywdzonego wielokrotnie ugodził go nożem w okolice głowy, szyi, prawego obojczyka, lewego uda i dłoń". 42-latek odniósł rany kłute i cięte, w tym "ranę kłutą okolicy podobojczykowej przebiegającą do tętnicy szyjnej i ranę lewego uda powodującą rozcięcie tętnicy udowej oraz uszkodzenie naczynia żylnego skutkującego zgonem".

Mateusz Ch. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Jak ustalono, 29-latek nie akceptował 42-letniego partnera swojej matki. W nocy z soboty na niedzielę zaatakował go nożem, pozostawił w rzadko odwiedzanym miejscu i wrócił do domu. Prokuratura i policja wnioskuje o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Mateuszowi Ch. grozi dożywocie