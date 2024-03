Mariusz choruje na nowotwór. Rak uwięził go na łóżku, ale nie zabrał mu woli walki. "Wszystko co się dzieje ma swój sens"

Lubelskie. Zwłoki noworodka w sortowni śmieci. Makabryczne odkrycie w Lublinie

W środę 28 lutego 2024 roku w sortowni śmieci w Lublinie dokonano makabrycznego odkrycia. Pośród odpadów leżały zwłoki dziecka. Na razie nie wiadomo, czy urodziło się żywe, czy martwe - ustalą to lekarze.

- 28 lutego w jednej z sortowni śmieci w Lublinie zostały ujawnione zwłoki noworodka lub płodu, bo tego do końca nie wiemy – przekazała PAP rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Agnieszka Kępka.

Martwe niemowlę odnalezione w sortowni śmieci. Pogrzeb noworodka NN na cmentarzu komunalnym w Zambrowie

Prokuratura Okręgowa w Lublinie wszczęła śledztwo. Trwają poszukiwania matki

Zwłoki dziecka znalezionego w sortowni śmieci w Lublinie zostały już poddane sekcji zwłok. Prokuratura Okręgowa w Lublinie czeka na wyniki badań oraz opinię biegłych. Ma ona rozstrzygnąć, co doprowadziło do śmierci maleństwa. W tym samym czasie śledczy ustalają, skąd ciało dziecka znalazło się w sortowni śmieci oraz z której części miasta przyjechało.

- Sekcja się odbyła, pobrano wycinki do dalszych badań, oczekujemy na opinię. Musimy ustalić przyczynę zgonu, w jakich okoliczności doszło do zgonu. Prowadzimy działania identyfikacyjne w stosunku do matki. Ustalamy z jakiego rejonu miasta zwłoki zostały przywiezione do sortowni – dodała w rozmowie z PAP rzeczniczka.