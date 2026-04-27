"Malediwy Europy" to absolutny hit na majówkę. Polacy pokochali ten tani i ciepły kraj

Albania to "Malediwy Europy" na majówkę

Państwem określanym mianem "Malediwów Europy" jest bałkańska Albania, zlokalizowana w południowo-wschodniej części Starego Kontynentu. Chociaż jeszcze do niedawna region ten był turystycznie pomijany, obecnie przeżywa prawdziwe oblężenie ze względu na urokliwe wybrzeże, mnóstwo słońca oraz bardzo korzystne ceny. Zjawiskowe kadry z tego bałkańskiego kraju często sprawiają, że urlopowicze mylą tamtejsze widoki z najpiękniejszymi zakątkami Grecji.

Loty do stolicy Albanii zachęcają niskimi cenami

Kluczowym argumentem przemawiającym za wyborem tego państwa są wyjątkowo tanie połączenia lotnicze. Zbliżający się długi weekend majowy to doskonała okazja na upolowanie biletów za niewielkie pieniądze, o ile podróżni zdecydują się na rezerwację z odpowiednim wyprzedzeniem. Przewoźnicy regularnie uruchamiają nowe, bezpośrednie rejsy do Tirany, co gwarantuje wczasowiczom komfortową i błyskawiczną podróż na miejsce.

Albania w maju oferuje doskonałe warunki do zwiedzania

Maj to fenomenalny okres na eksplorację tego bałkańskiego kraju. Słupki termometrów wskazują już bardzo przyjemne, wiosenne wartości, unikając przy tym nieznośnych, letnich upałów, a cała okolica tonie w soczystej zieleni. To idealny moment na dzielenie czasu między relaks na brzegu morza a odkrywanie lokalnych zabytków. Co konkretnie warto umieścić w planie wycieczki?

Albańska Riwiera, słynąca z fenomenalnych plaż i urokliwego wybrzeża.

Starożytne, grecko-rzymskie ruiny w mieście Butrint, które wpisano na listę UNESCO.

Berat, znany z osmańskiej architektury jako słynne miasto tysiąca okien.

Tirana, czyli tętniąca życiem stolica państwa.

Kruja – historyczne centrum związane z postacią Skanderbega, narodowego bohatera.

Urok tego bałkańskiego państwa sprawia, że dla wielu podróżników już same piesze wędrówki po klimatycznych miasteczkach stanowią główną rozrywkę. Wybierając się na krótki, majowy wypoczynek w tamtejsze rejony, należy koniecznie spakować wygodne obuwie, ponieważ lista fascynujących miejsc do odkrycia jest wyjątkowo długa.