Luksusowy jacht czy dalej jazda starym rzęchem? Sprawdź wyniki Multi Multi, Ekstra Pensji i Mini Lotto ze środy (22.07.2026)

Czy to ten dzień, w którym twoje konto bankowe w końcu przestanie świecić pustkami, a jedynym zmartwieniem będzie wybór koloru nowej fury? Wyniki Lotto dzisiaj 22 lipca 2026 roku to dla wielu szansa na oddech od codziennych rachunków i szybkie planowanie wymarzonych wakacji. Wyciągaj kupony i porównuj liczby z losowań Multi Multi, Ekstra Pensji, Mini Lotto oraz Kaskady, bo szczęście może być bliżej niż myślisz.

Autor: Shutterstock Okrągły szyld z logo Lotto w niebiesko-pomarańczowych barwach, przymocowany do starej, beżowej elewacji budynku. Tło stanowią fragmenty innych budynków i błękitne niebo, nawiązując do nadziei na wygraną. Aktualne wyniki loterii znajdziesz na Super Biznes.