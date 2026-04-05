Luksus w sercu dżungli. Kolonialny kurort, który stał się miastem duchów

Na całym świecie nie brakuje miejsc, które kiedyś tętniły życiem, a dziś stoją opuszczone i zapomniane. Dawne miasta, kurorty czy osady, porzucone z powodu wojen, kryzysów lub zmian gospodarczych z czasem zamieniają się w tak zwane miasta duchów. Choć często popadają w ruinę, wciąż przyciągają uwagę - nie tylko swoją atmosferą, ale przede wszystkim historiami, które kryją się za ich nagłym upadkiem. Jedna z takich lokalizacji znajduje się w Kambodży w mieście Bokor.

Azjatyckie miasto duchów. Bokor Hill Station

Na południu Kambodży, ponad wilgotną, tropikalną dżunglą znajduje się miejsce, które miało być symbolem kolonialnego luksusu - Bokor Hill Station. Czym jednak właściwie jest ta lokalizacja?

Na początku XX wieku francuscy kolonizatorzy, zmęczeni tropikalnym upałem i wilgocią Indochin, postanowili stworzyć dla siebie enklawę komfortu. W 1921 roku na szczycie góry Bokor powstał więc ekskluzywny kurort - miejsce wypoczynku dla europejskich elit i wojskowych. W ciągu zaledwie kilku lat, w trudnych warunkach terenowych, wzniesiono kompleks obejmujący:

monumentalny hotel i kasyno (Bokor Palace),

kościół katolicki,

pocztę,

wille i rezydencje.

Budowa była jednak niezwykle kosztowna - nie tylko finansowo. Szacuje się, że życie straciło nawet około 900 robotników pracujących przy realizacji projektu w surowych, górskich warunkach.

Krótkie życie kolonialnego raju

Mimo ambicji i rozmachu inwestycji, złoty okres Bokor Hill Station trwał zaledwie kilkanaście lat. Już pod koniec lat 40. XX wieku Francuzi opuścili kurort w wyniku napięć i walk związanych z I wojną indochińską. Po krótkim powojennym ożywieniu i próbach przywrócenia świetności w latach 60., miejsce ponownie pogrążyło się w chaosie. W 1972 roku zostało zajęte przez Czerwonych Khmerów, którzy uczynili z niego strategiczny punkt oporu.

Na początku XXI wieku Bokor Hill Station zaczęło przechodzić transformację. Dzięki inwestycjom infrastrukturalnym powstała nowa droga, a władze Kambodży rozpoczęły ambitny projekt przekształcenia tego obszaru w nowoczesny ośrodek turystyczny. Odrestaurowano część zabytków, w tym dawny hotel, oraz zbudowano nowe kompleksy noclegowe. Mimo to, Bokor Hill Station pozostaje jednym z najbardziej symbolicznych miejsc w Kambodży. To punkt, który pokazuje jak szybko luksus może zamienić się w ruinę.

