Łuków w żałobie po zbrodni. Makabryczne zabójstwo komorniczki. W czwartek pogrzeb Ewy

Wszedł do kilku kancelarii komorniczych w Łukowie, ale to właśnie w trzeciej doszło do makabrycznej zbrodni. Karol M. zaszlachtował 44-letnią Ewę. Jest dłużnikiem i alimenciarzem, ale zamordowana komornik nie prowadziła teraz żadnej jego sprawy… Zapłaciła życiem za wykonywany zawód.

Łuków: Żałoba w mieście po zabójstwie 44-letniej komornik

Burmistrz Łukowa Piotr Płudowski poinformował, że w czwartek na terenie miasta będzie obowiązywać żałoba. W związku z tym nastąpi odwołanie bądź ograniczenie zaplanowanych w tym dniu wydarzeń o charakterze rozrywkowym.

– Żałoba obowiązywać będzie w dniu pogrzebu zmarłej tragicznie w piątek 18 listopada Komornik Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Łukowie. Apelujemy o uczczenie pamięci o zmarłej, a także solidaryzujemy się i łączymy w bólu z rodziną i bliskimi śp. Pani Komornik – czytamy w komunikacie ratusza.

Brutalne morderstwo w Łukowie. Zginęła komorniczka

W piątek (18.11) w jednej z kancelarii komorniczych w Łukowie (woj. lubelskie) 42-letni mieszkaniec powiatu, Karol M., zaatakował nożem 44-letnią komornik i pracownika kancelarii. Kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie przeszła operację, ale jej życia nie udało się uratować. Jak podała prokuratura, sprawca zadał kobiecie 40 ciosów nożem. Do szpitala trafili również: pracownik i postrzelony w okolicę brzucha napastnik.

Mężczyzna usłyszał w niedzielę pięć zarzutów, w tym: zabójstwa, usiłowania zabójstwa policjanta i pracownika kancelarii. Grozi mu za to nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Policja podała, że zamordowana kobieta i jej kancelaria nie prowadziła czynności komorniczych wobec sprawcy.

