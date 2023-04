Lublin. Zakrwawiony mężczyzna znaleziony przy ulicy. Horror w mieszkaniu obok

10 zł i ustawił się na dwie dekady. To największy farciarz we wsi. Od takiej wypłaty może się zakręcić w głowie

Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę (31 marca/1 kwietnia). Przy ulicy Kunickiego w Lublinie znaleziono zakrwawionego mężczyznę. - 46-latek został ugodzony nożem w klatkę piersiową. Z obrażeniami ciała zagrażającymi życiu trafił do szpitala. Pracujący nad sprawą kryminalni z komendy miejskiej oraz 3. komisariatu szybko ustalili, że do zdarzenia doszło w pobliskim mieszkaniu - informuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski, oficer prasowy KMP w Lublinie. W związku z tą sprawą zatrzymano 45-latka. - Wstępne ustalenia wskazywały na to, że obaj spożywali razem alkohol. W trakcie spotkania doszło między nimi do nieporozumień i przepychanki. W trakcie tego zajścia 45-latek miał ugodzić nożem w klatkę piersiową swojego znajomego - dodaje nadkomisarz Gołębiowski.

45-letni mieszkaniec Lublina został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Lublinie, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie za kratkami.

