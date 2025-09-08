Lublin wrócił do średniowiecza. „Weekend z archeologią” na Starym Mieście

Nie tak dawno Lublin obchodził swe 708 urodziny. Akt lokacyjny miasta, podpisany przez Władysława Łokietka w sierpniu 1317 roku potwierdzał w zasadzie to, co miało już miejsce: nad Bystrzycą kwitło miejskie życie. Stare Miasto doskonale pamięta średniowieczne historie... - Czeka na was podróż w czasie do epoki Piastów, od Bolesława Chrobrego po Kazimierza Wielkiego – z barwnym przemarszem rekonstruktorów, warsztatami rzemieślniczymi, inscenizacjami historycznymi i atrakcjami dla całych rodzin - zachęcali organizatorzy. W programie wydarzenia znalazły się pokazy dawnych rzemiosł, swoje umiejętności prezentowali cieśle, tkaczki, kaligrafowie, a na dziedziniec Zamku Lubelskiego stał się areną turniejów, gier plebejskich i wielu innych wydarzeń.

Średniowieczny gwar ściągnął tam mnóstwo gości. Rekonstruktorzy, m.in. Drużyna Grodów Czerwieńskich zadbali o to, aby wszyscy przenieśli się w minione wieki. - Spróbuj, weź miecz do ręki. W rzeczywistości nie były takie ciężkie, jak się uważa - jeden z wojów zachęcał zafascynowanego białą bronią młodzieńca w wieku przedszkolnym. W zamian chłopiec zrewanżował się efektownym układem z własnym mieczem, oczywiście także prawdziwym, choć plastikowym...

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty kowala, kaligrafa i szwaczek. Ten ostatni, prowadzony przez białogłowy. - Kiedyś szanowano ubrania, bo były drogie i niedostępne. A ty po trzech razach odkładasz bluzkę na półkę - mówiła do swej nastoletniej córki pewna pani w średnim wieku, uznając zapewne, że to doskonały sposób na udzielenie własnej lekcji.

Kat zaś... okazał się bardzo miłym człowiekiem. Nie było to dla niego trudne, gdyż otaczał go wianek uroczych młodych dziewcząt, paradujących w dybach. - Wcale nie jest tak źle - nie narzekała Oliwia.

