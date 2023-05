i Autor: KMP Lublin Lublin. Siedział z małym dzieckiem na przystanku autobusowym. Policjanci w szoku

Zero odpowiedzialności

Pijany mieszkaniec Łęcznej przyjechał do Lublina na rowerze z małym dzieckiem. 23-latek w swoim organizmie miał 1,5 promila alkoholu. Zauważyli go świadkowie, gdy karmił malucha na przystanku autobusowym. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.