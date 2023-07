QUIZ. Umiesz mówić po polsku? Odgadnij, które wyrazy przekręciliśmy! 7/10 to minimum, żeby móc spojrzeć w lustro

Jak podała Agnieszka Kępka, Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie, wśród pokrzywdzonych jest 16 dziewczynek, które w momencie popełniania zarzucanych mu czynów miały poniżej 15 lat. Jan K. usłyszał łącznie 17 zarzutów dotyczących m.in. doprowadzenia małoletnich dziewczynek do poddania się innym czynnościom seksualnym. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. - Decyzją prokuratora został objęty dozorem policji, dostał zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych i nakaz powstrzymania się od nauczania małoletnich – powiedziała Kępka.

Prokuratura ustaliła, że Jan K. dotykał dzieci w miejsca intymne podczas nauki gry na pianinie i innych instrumentach. Podano, że pierwszą z ofiar miał wykorzystać w 2002, a ostatnią – w 2021 r. Proces Jana K. ruszył 21 czerwca 2022 r. i odbyło się już około 10 rozpraw. Termin najbliższej wyznaczono na 26 września 2023 roku. Oskarżony odpowiada z wolnej stopy. Janowi K. grozi do 12 lat więzienia.

O sprawie jako pierwszy napisał pisarz i dziennikarz śledczy Mariusz Zielke, autor m.in. reportażu o aferach pedofilskich pt. "Bagno". W niedzielę opublikował na portalu salon24.pl artykuł, w którym napisał o "aferze Jana K." - "znanego muzyka i nauczyciela muzyki pracującego z małymi dziećmi w szkole podstawowej i ogniskach muzycznych w Lublinie", który miał "krzywdzić malutkie dziewczynki, także dzieci z niepełnosprawnościami".

Muzyk przez kilkadziesiąt lat pracujący z dziećmi jest oskarżany o wykorzystywanie seksualne nawet 7-letnich dziewczynek. Dlaczego największe polskie media nie chciały mi pomóc w nagłośnieniu tej sprawy? Sam się wstydzę, że wtedy nie zaryzykowałem (miałem jedno przedawnione… pic.twitter.com/KFdwK1Shl1— Mariusz Zielke (@zielkemariusz) July 23, 2023

