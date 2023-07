Puławy. Kobieta jechała z otwartymi drzwiami. "Myślałam, że to coś z lusterkiem"

Do tego pożaru doszło w niedzielę (23.07) po południu. - Ogień pojawił się na klatce schodowej oraz na poddaszu jednej z kamienic w dzielnicy Bronowice. Dym zauważył 12-latek, który przebywał w jednym z lokali z babcią - informuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski z KMP Lublin. Chłopiec pomógł 83-latce bezpiecznie wyjść z budynku, a następnie wrócił do mieszkania po swoje zwierzaki – psa i papugę. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Domownicy zostali przewiezieni do szpitala na badania kontrolne.

- Zaalarmowani o zdarzeniu strażacy szybko ugasili ogień. Policjanci wyjaśniają teraz dokładne okoliczności i przyczyny pojawienia się ognia. Wstępne ustalenia wskazują, że pożar mógł powstać przez niedopałek papierosa - dodaje oficer prasowy.

