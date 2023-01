Ciało Adama znaleziono w zbiorniku wodnym. Koszmarny finał poszukiwań

Groźny atak na pokładzie samolotu do Lublina. Pilot wezwał służby

Pan Adam P. (64 l.+) zaginął w środę, 18 stycznia. Mieszkaniec Rososzy oddalił się w nieznanym kierunku. Policjanci rozpoczęli natychmiastowe poszukiwania. - Funkcjonariusze przeczesywali okolice miejsca zamieszkania zaginionego, docierali do miejsc w których mężczyzna mógł przebywać, także do rodziny - opisują mundurowi. Niestety, finał poszukiwań jest tragiczny. Znaleziono zwłoki 64-latka. - Ciało mężczyzny zostało znalezione w zbiorniku wodnym w Rykach. Podczas wstępnej identyfikacji potwierdzono, że jest to zaginiony 64-letni mieszkaniec ryckiej gminy - podaje KPP w Rykach. Pod nadzorem prokuratora na miejscu przeprowadzono oględziny. Ciało mężczyzny decyzją prokuratora zostało skierowane na sekcję zwłok. Jak podają funkcjonariusze, wstępnie nie stwierdzono obrażeń mogących świadczyć o udziale osób trzecich. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności tego zdarzenia.

Tragedia na Witolinie. Kobieta wypadła z okna. Nie żyje Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.