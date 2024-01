37-latek ukrywał się przed policją. "Łowcy głów" dopadli go w innym województwie

Działo się to w sobotę tuż przed północą. Policjanci podczas patrolu jednej miejscowości na terenie gminy Ryki zauważyli starszą kobietę, która szła drogą bez butów, ubrana w koszulę nocną i sweter. - Funkcjonariusze widząc tak ubraną kobietę, od razu przeszli do działania. Zabrali ją do radiowozu i ogrzali, a następnie rozpytywali o jej miejsce zamieszkania. Starsza pani miała problemy z pamięcią i nie potrafiła wskazać, gdzie idzie oraz gdzie mieszka - informuje aspirant Łukasz Filipek z KPP Ryki.

Na szczęście udało się ustalić nazwisko kobiety. Była to 85-letnia mieszkanka gminy Ryki. Policjanci zawieźli seniorkę do jej miejsca zamieszkania i przekazali pod opiekę jej bliskich.

