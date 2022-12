Lubelskie: 14-latek sprawcą podpalenia kina w Małaszewiczach

Zdarzenie miało miejsce w połowie września. W Małaszewiczach w woj. lubelskim spłonęła sala kinowa. Straty oszacowano na 50 tys. złotych. - W wyniku pożaru zniszczeniu uległo wyposażenie sali, w tym drewniane wykończenia, krzesła, kasetony sufitowe, ściany i framugi okienne - wymienia policja. Wszystko wskazywało na podpalenie. Sprawca miał wzniecić ogień w sali kinowej domu kultury. Mundurowi rozpoczęli poszukiwania. Okazało się, że piromańska fantazja poniosła 14-letniego mieszkańca powiatu łukowskiego. Chłopak często gościł w kinie ze swoimi znajomymi. To on miał podłożyć ogień, co doprowadziło do gigantycznych szkód. Na szczęście nikt w wyniku jego działalności nie ucierpiał. - Ustalamy wszystkie okoliczności tej sprawy, natomiast losem nastolatka zajmie się Sąd Rodzinny - informuje komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z Komendy Powiatowej Policji w Białej Podlaskiej.

