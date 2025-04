Mleko, mundurki i Lenin. Szkoła w PRL-u to był inny świat! Pamiętasz?

Polska słynie z bogactwa naturalnych zasobów leczniczych - mineralne wody, borowina czy solanki to tylko niektóre z darów natury, które wykorzystywane są w polskich uzdrowiskach. Od Bałtyku po Tatry rozsiane są miejscowości, od lat przyciągające kuracjuszy zarówno z kraju, jak i zagranicy. Które z nich zasługują jednak na szczególną uwagę?

Nie sposób mówić o polskich uzdrowiskach, nie wspominając o Ciechocinku. To miasto, które kojarzy się przede wszystkim z tężniami solankowymi, lecz nie tylko. Miejscowość to także parki zdrojowe, pijalnie wód mineralnych i bogata oferta kulturalna, w tym słynne dancingi, które przyciągają seniorów z całej Polski. Perłą wśród uzdrowisk jest również Krynica-Zdrój, słynąca z licznych sanatoriów, pijalni wód i szlaków turystycznych. Niestety, nie wszystkie miejscowości uzdrowiskowe miały tyle szczęścia, co te dwa kurorty. Wiele z nich straciło status uzdrowiska lub znacząco zmniejszyło swoją popularność.

Zapomniane uzdrowiska w Polsce. Kiedyś tętniło tu życie

Polska znana ze swoich licznych uzdrowisk, skrywa również te mniej znane, które z różnych przyczyn odeszły w zapomnienie. Niegdyś tętniące życiem i pełne kuracjuszy, dziś pozostają w cieniu popularnych kurortów. Jak do tego doszło?

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Zmiany gospodarcze, niedostateczne inwestycje, konkurencja ze strony nowoczesnych ośrodków, a nawet zmieniające się gusta turystów - wszystko to miało wpływ na los tych miejsc. Weźmy na przykład Rymanów-Zdrój, perłę Beskidu Niskiego, słynącą z wód mineralnych, borowiny i unikalnego mikroklimatu. Mimo swoich walorów wciąż czeka na ponowne odkrycie.

Niestety, podobnych przykładów jest więcej. Jeśli chcesz dowiedzieć się, które jeszcze uzdrowiska zostały zapomniane lub całkowicie utraciły swój status, zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć poniżej.

Zapomniane miejscowości uzdrowiskowe