Kultowe napoje PRL-u. Oranżada i Polo Cockta były hitem!

Kultowe napoje czasów PRL-u. To smaki dzieciństwa naszych dziadków

Odległe już czasy PRL-u to nie tylko wspomnienia, które pozostały w pamięci naszych rodziców czy dziadków, to także smaki, które ukształtowały młodość wielu Polaków. Napoje - bowiem to nimi dziś się zajmiemy - które pojawiały się sklepikach szkolnych czy kultowych kioskach Ruchu, były czymś więcej niżeli tylko produktem mającym ugasić pragnienie. Z czasem stały się one symbolem minionej epoki i choć dziś większość z nich odeszła w zapomnienie, a współczesna młodzież nie ma pojęcia, jakim rarytasem było wypicie oranżady ze szklanej butelki, to nadal wielu Polaków z sentymentem wspomina ten smak. Co jednak królowało na stołach? Jakie napoje były hitem?

Co się piło w PRL-u? Te napoje były hitem!

Napojem, który chyba najbardziej kojarzy się z dzieciństwem Polaków w PRL-u, była oranżada. Choć dziś można znaleźć ją w różnych formach w niemalże każdym sklepie, to w przeszłości nie było to tak łatwe. Ci, którym udało się zakupić "bąbelki szczęścia" mieli farta i chociaż wówczas ich skład opierał się głównie na cukrze, to i tak był to synonim luksusu.

Nie można mówić o kultowych napojach PRL-u, nie wspominając o Polo Cockta. Pamiętacie ten trunek? Napój o ciemnym kolorze, przypominający nieco colę zyskał ogromną popularność wśród młodzieży i dorosłych.

