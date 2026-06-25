Ksiądz skazany za jazdę po pijanemu. Wcześniej pracował w szkole

Ksiądz z Lublina skazany za jazdę po pijanemu.

Miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie.

Sąd wymierzył 5,4 tys. zł grzywny.

Duchowny stracił prawo jazdy na cztery lata.

W nocy z 2 na 3 kwietnia br. policja zatrzymała na al. Kraśnickiej w Lublinie osobową Toyotę, której kierowca przekroczył prędkość. Cztery kolejne badania alkomatem wykazały, że 41-latek miał blisko dwa promile alkoholu w organizmie. Mundurowi zatrzymali go na kilka godzin i odebrali prawo jazdy.

Prokuratura oskarżyła ks. Konrada Ż. o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, za co grozi do trzech lat więzienia. Wyrok przed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód zapadł w środę. Sędzia Bernard Domaradzki uznał 41-latka winnym popełnienia zarzucanego mu czynu. - Oskarżony przyznał się do zarzucanego mu czynu, zatem kwestia jego odpowiedzialności ma po przeprowadzeniu postępowania dowodowego charakter bezsporny – powiedział.

Czytaj też: Internetowy hejter życzył księdzu śmierci. W sądzie spuścił wzrok i przeprosił

Sąd skorzystał z możliwości złagodzenia kary i zamiast pozbawienia wolności skazał księdza na 5,4 tys. zł grzywny. Stwierdził, że 41-latek nie był wcześniej karany i nie dopuszczał się wykroczeń w ruchu drogowym. Wobec ks. Konrada Ż. sąd orzekł ponadto czteroletni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, zobowiązał go do wpłaty 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i orzekł przepadek samochodu, którego jest właścicielem.

Czytaj też: Pijany ksiądz tłumaczył się przed sądem. Z głodu wsiadł za kółko

Obrona podnosiła, że pojazd był wykorzystywany przez wielodzietną rodzinę, jednak – zdaniem sądu – nie może to mieć znaczenia dla rozstrzygnięcia. Rzecznik archidiecezji lubelskiej ks. Adam Jaszcz powiedział PAP, że duszpasterz został odsunięty od pracy w szkole i duszpasterstwie akademickim w Lublinie.

15 czerwca kuria ogłosiła zmiany personalne w archidiecezji lubelskiej, w ramach których duszpasterz został mianowany wikariuszem jednej z parafii w Chełmie. Wyrok jest nieprawomocny

Pijany i naćpany Ukrainiec przejechał znanego adwokata