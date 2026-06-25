Ksiądz skazany za jazdę po pijanemu. Wcześniej pracował w szkole

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-06-25 9:17

Na 5,4 tys. zł grzywny sąd skazał w środę ks. Konrada Ż., który w Wielki Piątek został zatrzymany przez policję za jazdę po pijanemu w Lublinie. Wobec duszpasterza orzeczono czteroletni zakaz prowadzenia pojazdów i przepadek samochodu.

Zbliżenie na kołnierz czarnej koszuli duchownego z białą koloratką, symbolizujące sprawę księdza skazanego za jazdę po pijanemu. Szczegóły dotyczące wyroku i konsekwencji jego czynu znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI
  • Ksiądz z Lublina skazany za jazdę po pijanemu.
  • Miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie.
  • Sąd wymierzył 5,4 tys. zł grzywny.
  • Duchowny stracił prawo jazdy na cztery lata.

W nocy z 2 na 3 kwietnia br. policja zatrzymała na al. Kraśnickiej w Lublinie osobową Toyotę, której kierowca przekroczył prędkość. Cztery kolejne badania alkomatem wykazały, że 41-latek miał blisko dwa promile alkoholu w organizmie. Mundurowi zatrzymali go na kilka godzin i odebrali prawo jazdy.

Prokuratura oskarżyła ks. Konrada Ż. o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, za co grozi do trzech lat więzienia. Wyrok przed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód zapadł w środę. Sędzia Bernard Domaradzki uznał 41-latka winnym popełnienia zarzucanego mu czynu. - Oskarżony przyznał się do zarzucanego mu czynu, zatem kwestia jego odpowiedzialności ma po przeprowadzeniu postępowania dowodowego charakter bezsporny – powiedział.

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Sąd skorzystał z możliwości złagodzenia kary i zamiast pozbawienia wolności skazał księdza na 5,4 tys. zł grzywny. Stwierdził, że 41-latek nie był wcześniej karany i nie dopuszczał się wykroczeń w ruchu drogowym. Wobec ks. Konrada Ż. sąd orzekł ponadto czteroletni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, zobowiązał go do wpłaty 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i orzekł przepadek samochodu, którego jest właścicielem.

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Obrona podnosiła, że pojazd był wykorzystywany przez wielodzietną rodzinę, jednak – zdaniem sądu – nie może to mieć znaczenia dla rozstrzygnięcia. Rzecznik archidiecezji lubelskiej ks. Adam Jaszcz powiedział PAP, że duszpasterz został odsunięty od pracy w szkole i duszpasterstwie akademickim w Lublinie.

15 czerwca kuria ogłosiła zmiany personalne w archidiecezji lubelskiej, w ramach których duszpasterz został mianowany wikariuszem jednej z parafii w Chełmie. Wyrok jest nieprawomocny

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PIJANY KSIĄDZ
LUBLIN