Krzyki i rozpaczliwy płacz słyszała cała okolica. Policjanci długo tego nie zapomną

Grozi im do 2 lat więzienia

Policjanci otrzymali zgłoszenie, że w jednym z domów w Opolu Lubelskim trwa awantura. Pomoc wezwał partner 31-letniej kobiety, która pijana opiekowała się dziećmi. Na miejsce przyjechali policjanci. - Z mieszkania dochodziły odgłosy awantury, słychać było też głośny płacz dzieci - informuje asp. Katarzyna Bigos, oficer prasowa KPP Opole Lubelskie.

Kobieta miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. W takim stanie opiekowała się dziećmi w wieku 2 i 5 lat. - Dzieci zostały przewiezione do szpitala na badanie, gdzie decyzją lekarza pozostały na obserwacji. 31 latka została zatrzymana, usłyszała zarzut narażenia małoletnich dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia oraz kierowania gróźb karalnych wobec zgłaszającego interwencję mężczyzny - dodaje policjantka. Okazało się, że to nie pierwsza sytuacja, kiedy 31-latka pod wpływem alkoholu opiekowała się dziećmi. O całym zdarzeniu został poinformowany Sąd Rodzinny i Nieletnich w Opolu Lubelskim, który zdecyduje o dalszej opiece nad dziećmi. Kobiecie grozi też do 5 lat więzienia.

Czterolatka chodziła po dachu bloku, matka była pijana w domu. Wstrząsające sceny w Warszawie