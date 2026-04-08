Krytyczny stan mostu pod Lublinem. Grozi zawaleniem

Decyzja z dnia na dzień

Zamknięcie mostu dotyczy przeprawy znajdującej się w ciągu drogi wewnętrznej pomiędzy ulicami Źródlaną i Dworską w Dysie. Od wtorku, 7 kwietnia, ruch w tym miejscu został całkowicie wstrzymany. Decyzja ma charakter bezterminowy i obowiązuje do odwołania.

Jak wynika z dostępnych informacji, konstrukcja mostu znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Dalsze korzystanie z przeprawy stwarza realne zagrożenie dla użytkowników. Wprost wskazano, że jej użytkowanie może doprowadzić do zawalenia obiektu, co wymusiło natychmiastowe działania.

Utrudnienia dla mieszkańców

Zamknięcie mostu oznacza utrudnienia dla osób korzystających z połączenia między ulicami Źródlaną i Dworską. Mieszkańcy muszą liczyć się z koniecznością wyboru alternatywnych tras. Na ten moment nie podano informacji o terminie ewentualnego przywrócenia ruchu ani o planowanych pracach naprawczych.

Decyzja gminy ma charakter prewencyjny i wynika przede wszystkim z troski o bezpieczeństwo.

