Horror

Krwawa bitwa pod czołgiem w Dubience. Grzegorz chciał zabić inwalidę tłuczkiem do mięsa?

mucha | Konsultacja: vera 12:25

Bez powodu chciał zabić niepełnosprawnego kolegę? Niestety, choć to brzmi przerażająco, taka może być prawda. W Dubience, położonej wśród nadbużańskich lasów wsi pod Chełmem, Grzegorz Sz. (26 l.) dopadł do Macieja B. (29 l.) i począł bić i kopać go po całym ciele, a na koniec rozłupał mu czaszkę tłuczkiem do mięsa. Napadnięty nie mógł nawet uciekać, bowiem porusza się o kuli...