Kraśnik. 39-latek groził bronią komornikowi sądowemu

Pracownicy jednej z kancelarii komorniczych w Kraśniku przeżyli więcej niż chwilę grozy. W poniedziałek, 7 kwietnia, o czym policja poinformowała po kilku dniach, do budynku wtargnął 39-latek z bronią i groził komornikowi sądowemu. Mężczyzna ostatecznie nikomu nie zrobił krzywdy i po chwili wyszedł, ale z oczywistych względów o wszystkim poinformowano mundurowych. Ci szybko ustali, kto jest sprawcą przestępstwa.

- Kiedy mundurowi, zachowując środki ostrożności, weszli do zajmowanego przez niego mieszkania, obezwładnili 39-latka i go zatrzymali. Na żądanie funkcjonariuszy mężczyzna wydał przedmiot przypominający broń, który został zabezpieczony. W mieszkaniu policjanci ujawnili również naboje i plastikową amunicję - informuje młodsza aspirantka Marzena Sałata, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.

Jak dodaje kobieta, mężczyzna był nietrzeźwy - miał we krwi ponad 2,5 promila alkoholu - i trafił do zamknięcia. W czwartek, 10 kwietnia, został przesłuchany i usłyszał zarzuty - podejrzany powiedział prokuratorowi, że chciał tylko "nastraszyć komornika", bo ten "miał niepokoić jego partnerkę".

39-latek odpowie przed sądem ostatecznie za kierowanie gróźb karalnych i zmuszanie funkcjonariusza publicznego do zaniechania czynności służbowej, za co grozi mu do 3 lat więzienia. Najbliższe 2 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.