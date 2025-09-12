System kaucyjny w Polsce

Segregacja odpadów w Polsce przechodzi prawdziwą rewolucję. Już od 1 października 2025 roku plastikowe butelki i puszki znikną z żółtych pojemników, bo w życie wchodzi system kaucyjny. Od tej pory za każde takie opakowanie zapłacimy dodatkową kaucję, którą odzyskamy tylko wtedy, gdy zwrócimy puste butelki i puszki do wyznaczonych punktów zbiórki. Zmiana ma pomóc w zwiększeniu recyklingu i ograniczeniu zaśmiecania środowiska, ale dla wielu osób może oznaczać więcej obowiązków i konieczność zmiany codziennych przyzwyczajeń.

Od 1 października rewolucja ze śmieciami. System kaucyjny zmieni nasze nawyki

System kaucyjny ma na celu zwiększenie recyklingu i ograniczenie zaśmiecania środowiska. W praktyce przy zakupie napojów w butelkach PET (do 3 litrów) czy puszkach zapłacimy dodatkowo 0,50 zł kaucji. Od 1 stycznia 2026 roku obejmie on również butelki szklane jednorazowe do 1,5 litra, za które zapłacimy 1 zł kaucji.

Butelki i puszki będzie można zwrócić w:

wszystkich sklepach powyżej 200 m², które sprzedają napoje objęte systemem,

mniejszych sklepach sprzedających piwo w butelkach zwrotnych,

wyznaczonych punktach zbiórki i automatach kaucyjnych.

Nie trzeba mieć paragonu - wystarczy, że opakowanie jest nieuszkodzone i ma czytelny kod kreskowy. Co ważne, nie wszystkie butelki i puszki będą od razu objęte systemem. Producenci mają czas do 31 grudnia 2025 roku, aby umieścić na etykietach specjalne oznaczenia z symbolem kaucji i jej wysokością. Opakowania bez oznaczenia nie będą objęte zwrotem.

Zwrot kaucji – gotówka czy bon?

Wiele sklepów oraz automatów kaucyjnych będzie domyślnie wydawać bony, które można wykorzystać na kolejne zakupy w danej placówce. To wygodne rozwiązanie dla osób, które i tak planują zrobić zakupy, jednak nie jest to jedyna opcja. Konsument zawsze ma prawo żądać zwrotu kaucji w gotówce – jest to zapisane w przepisach.

System kaucyjny: ile to będzie kosztować przeciętną rodzinę?

Rodzina, która codziennie kupuje dwie butelki wody mineralnej, zapłaci ok. 30 zł miesięcznie kaucji. Przy większych zakupach, obejmujących np. soki, napoje gazowane czy passatę pomidorową w szkle, kwota może przekroczyć 100 zł miesięcznie. Aby odzyskać pieniądze, trzeba regularnie zbierać i zwracać opakowania.