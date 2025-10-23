Zmiana czasu w Polsce

Zmiana czasu to praktyka polegająca na przestawianiu zegarków dwa razy w roku - w ostatnią niedzielę marca "do przodu", czyli na czas letni, oraz w ostatnią niedzielę października "do tyłu", czyli na czas zimowy. Jej głównym celem miało być lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dziś jednak coraz częściej podważa się sens tego rozwiązania, a w wielu krajach Europy toczy się gorąca dyskusja o całkowitym zniesieniu zmiany czasu.

Kiedy zmiana czasu w październiku? Przestawienie zegarków już za chwilę

Tegoroczna zmiana czasu nie została odwołana, więc dokładnie w nocy z 25 na 26 października przestawimy zegary. O godzinie 3:00 wskazówki cofniemy na 2:00, tym samym w praktyce oznacza to, że niedzielny poranek będzie o godzinę dłuższy.

Kiedy ostatni raz będzie zmiana czasu?

Czy zmiana czasu zostanie zniesiona w Polsce? To pytanie od wielu lat zadaje sobie mnóstwo osób w naszym kraju. Okazuje się bowiem, że przestawianie zegarków jest dla większości z nas dość niewygodne, więc społeczeństwo wręcz marzy o tym, aby zmiana czasu została zlikwidowana.

Obecnie obowiązujące przepisy w Polsce i całej Unii Europejskiej zakładają dalsze stosowanie zmiany czasu przynajmniej do 2026 roku. Oznacza to, że zegarki będziemy jeszcze przestawiać – z czasu letniego na zimowy w nocy z 25 na 26 października 2025 roku oraz z 24 na 25 października 2026 roku. Z kolei na czas letni przejdziemy po raz kolejny 29 marca 2026 roku. Dopiero po tym okresie możliwe będzie całkowite zniesienie przestawiania zegarków, jednak decyzja w tej sprawie wciąż nie zapadła i musimy uzbroić się w cierpliwość.