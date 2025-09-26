Kolejny dzień wolny od pracy? Sejm zajmie się nową propozycją

Do Sejmu trafiła petycja, która może zmienić kalendarz dni wolnych od pracy w Polsce.

Propozycja zakłada, że Wielki Piątek stałby się dniem wolnym, zastępując Święto Trzech Króli.

Czy ta zmiana wpłynie na Ttwoje plany? Dowiedz się, co dalej z petycją i jakie są argumenty za i przeciw.

Będzie nowy dzień wolny od pracy? Trwają rozmowy

Dni wolne od pracy i długie weekendy to dla wielu Polaków czas na odpoczynek, spotkania z rodziną czy wyjazdy turystyczne. Nic więc dziwnego, że każda propozycja dotycząca zmian w kalendarzu świąt wywołuje duże emocje. Dyskusje o tym, które dni powinny być wolne, a które robocze, powracają regularnie – i często dzielą opinię publiczną. Co więcej, w ostatnim czasie Sejmowa Komisja do Spraw Petycji miała zająć się petycją, w której zaproponowano, aby Wielki Piątek został ustanowiony dniem wolnym od pracy, w zamian za obecnie wolne Święto Trzech Króli (6 stycznia).

Kolejny dzień wolny od pracy? Wielki Piątek zamiast Trzech Króli

W petycji, która trafiła do Sejmu, autor argumentuje, że zmiana byłaby wyrazem poszanowania dla tradycji religijnych i społecznych. Podkreślono również aspekt praktyczny - w szkołach i na uczelniach tego dnia zajęcia dydaktyczne są już odwoływane, co stwarza problem dla rodziców, którzy muszą zapewnić opiekę nad dziećmi, a sami nie zawsze mogą wziąć urlop.

Dodatkowo zdaniem autora dzień wolny w Wielki Piątek mógłby ożywić branżę turystyczną, gastronomiczną i kulturalną. Ostateczny los propozycji zależy jednak od opinii rządu – bez jego zgody inicjatywa nie trafi do dalszego procedowania. Na ten moment natomiast nic jeszcze nie wiadomo.

Dni wolne w 2026 roku. Kiedy wziąć wolne?

Dni wolne od pracy w 2025 roku

