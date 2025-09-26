Kolejny dzień wolny od pracy? Sejm zajmie się nową propozycją

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-09-26 16:01

Czy w kalendarzu Polaków pojawi się nowy dzień wolny od pracy? Do Sejmu trafiła petycja, która może wprowadzić istotną zmianę w układzie świąt i dni wolnych. Już we wrześniu posłowie zajmą się propozycją, która budzi emocje i może wpłynąć na plany urlopowe milionów pracowników.

Ferie kalendarz

i

Autor: Pixabay.com
Lublin SE Google News
  • Do Sejmu trafiła petycja, która może zmienić kalendarz dni wolnych od pracy w Polsce.
  • Propozycja zakłada, że Wielki Piątek stałby się dniem wolnym, zastępując Święto Trzech Króli.
  • Czy ta zmiana wpłynie na Ttwoje plany? Dowiedz się, co dalej z petycją i jakie są argumenty za i przeciw.

Będzie nowy dzień wolny od pracy? Trwają rozmowy

Dni wolne od pracy i długie weekendy to dla wielu Polaków czas na odpoczynek, spotkania z rodziną czy wyjazdy turystyczne. Nic więc dziwnego, że każda propozycja dotycząca zmian w kalendarzu świąt wywołuje duże emocje. Dyskusje o tym, które dni powinny być wolne, a które robocze, powracają regularnie – i często dzielą opinię publiczną. Co więcej, w ostatnim czasie Sejmowa Komisja do Spraw Petycji miała zająć się petycją, w której zaproponowano, aby Wielki Piątek został ustanowiony dniem wolnym od pracy, w zamian za obecnie wolne Święto Trzech Króli (6 stycznia). 

Polecany artykuł:

To ostatni moment na wykorzystanie urlopu. Po 30 września wolne przepadnie

Kolejny dzień wolny od pracy? Wielki Piątek zamiast Trzech Króli

W petycji, która trafiła do Sejmu, autor argumentuje, że zmiana byłaby wyrazem poszanowania dla tradycji religijnych i społecznych. Podkreślono również aspekt praktyczny - w szkołach i na uczelniach tego dnia zajęcia dydaktyczne są już odwoływane, co stwarza problem dla rodziców, którzy muszą zapewnić opiekę nad dziećmi, a sami nie zawsze mogą wziąć urlop. 

Dodatkowo zdaniem autora dzień wolny w Wielki Piątek mógłby ożywić branżę turystyczną, gastronomiczną i kulturalną. Ostateczny los propozycji zależy jednak od opinii rządu – bez jego zgody inicjatywa nie trafi do dalszego procedowania. Na ten moment natomiast nic jeszcze nie wiadomo.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Dni wolne w 2026 roku. Kiedy wziąć wolne?

Dni wolne w 2026 roku
10 zdjęć

Dni wolne od pracy w 2025 roku

Poniżej przedstawiamy dni wolne od pracy, które pozostały nam jeszcze w 2025 roku. To właśnie w tych datach można nieco odpocząć lub zaplanować wyjazd:

  • 1 listopada (sobota) – Wszystkich Świętych,
  • 11 listopada (wtorek) – Narodowe Święto Niepodległości,
  • 24 grudnia (środa) – Wigilia Bożego Narodzenia,
  • 25 grudnia (czwartek) – Boże Narodzenie I dzień,
  • 26 grudnia (piątek) – Boże Narodzenie II dzień.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

URLOP WYPOCZYNKOWY
URLOP