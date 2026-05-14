Kolejne ognisko HPAI w woj. lubelskim. Wprowadzono strefy ograniczeń

Kolejne ognisko w powiecie bialski

Wykryte we wsi Halasy ognisko jest już 12. przypadkiem wysoce zjadliwej grypy ptaków w województwie lubelskim w tym roku. Jednocześnie to siódme ognisko stwierdzone w powiecie bialskim.

Choroba wcześniej pojawiła się również w dwóch gospodarstwach we wsi Miłków w powiecie parczewskim oraz w trzech gospodarstwach w gminie Wohyń w powiecie radzyńskim. Łącznie we wszystkich gospodarstwach, w których od początku roku wykryto wirusa, utrzymywano ponad 374 tys. sztuk drobiu – kaczek, kur i indyków.

Służby weterynaryjne podkreślają, że w przypadku potwierdzenia choroby wdrażane są natychmiastowe procedury mające ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

Ptasia Grypa dziesiątkuje populację łabędzi na zatoce puckiej

Zwierzęta są uśmiercane, gospodarstwa dezynfekowane

W każdym przypadku wykrycia wysoce zjadliwej grypy ptaków pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej podejmują działania zmierzające do likwidacji ogniska choroby. Oznacza to konieczność uśmiercenia drobiu znajdującego się w zakażonym gospodarstwie oraz przeprowadzenia dezynfekcji całego obiektu.

Wokół miejsc, gdzie potwierdzono obecność wirusa, wyznaczane są również specjalne strefy bezpieczeństwa. W promieniu trzech kilometrów obowiązuje obszar zapowietrzony, natomiast w promieniu siedmiu kilometrów – obszar zagrożony.

Na tych terenach wprowadzane są ograniczenia dotyczące m.in. transportu i handlu drobiem oraz jajami. Hodowcy muszą także trzymać ptaki w zamknięciu, by ograniczyć ryzyko dalszych zakażeń.

Skutki przede wszystkim ekonomiczne

Jak podkreślają służby weterynaryjne, skutki występowania ptasiej grypy mają przede wszystkim wymiar ekonomiczny. Choroba powoduje ogromne straty dla hodowców i producentów drobiu, zwłaszcza że po wykryciu wirusa konieczna jest likwidacja całych stad.

Na wysoce zjadliwą grypę ptaków nie ma obecnie skutecznego lekarstwa ani szczepionki. Jedyną metodą zapobiegania zakażeniom pozostaje ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach.

Według danych służb weterynaryjnych od początku roku w Polsce wykryto już 134 ogniska grypy ptaków w gospodarstwach komercyjnych. Łącznie hodowano w nich prawie 9,5 mln sztuk drobiu.

