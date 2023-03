i Autor: KMP Jaworzno

Nagrania w sieci

Kolejna brutalna napaść na 16-latka w Zamościu. Kopali go na przystanku, nikt nie reagował

Kolejny brutalny atak na nastolatka w Zamościu! Tym razem zaatakowany został 16-latek, który wsiadał do autobusu. W pewnym momencie podszedł do niego nieznany mężczyzna, który zaczął go kopać i szarpać. Żaden ze świadków tego zdarzenia nie zareagował.