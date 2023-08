QUIZ. Sprawdź, co wiesz o wsi i żniwach. Mieszczuchy nie mają dużych szans

Wyprawa strażaka zaplanowana jest na 7 dni. Ruszył 1 sierpnia rano sprzed remizy w Kocku. Jej marszruta jest następująca: Kock - Adamów - Żelechów - Kołbiel - Otwock - Warszawa - Płońsk - Skwirlno - Brodnica - Kwidzyń - Gniew - Pelpin - Tczew - Gdańsk - Sopot - Gdynia - Puck - Władysławowo - Chałupy - Hel.

- Jako druh z OSP Kock, postanowiłem pomóc rodzinie a szczególnie dzieciakom którym spłonęło wszystko, od ubrań po meble, czy nawet książki służące do nauki - tłumaczy swój pomysł. W zamian za ofiarowaną pomoc, chcę pokonać siedmiodniową samotną trasę rowerem z miasta Kock (Lubelszczyzna) na Hel.

Do pożaru doszło w lutym tego roku w domu jednorodzinnym w Kocku. - Po przybyciu pierwszej jednostki płomienie z domu wydostawały się przez okna, pożar był już bardzo rozwinięty. Trzy osoby zostały poszkodowane w tym jedna została ewakuowana z płonącego budynku - relacjonowali wtedy strażacy. Krystian apeluje: Zapraszam do wsparcia zbiórki wszystkie jednostki PSP oraz OSP stacjonujące po trasie przejazdu. Zbiórka ma na celu godny powrót dzieci do szkoły, oraz ich wyjazd na wymarzoną kolonie która da im odrobinę szczęścia.

Zrzutka znajduje się pod tym adresem: Rowerowa Pomoc nad Bałtyk

